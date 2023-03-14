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Published Сегодня, 11:43

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Ростовский ученый объяснил, почему происходит обмеление реки Дон

14 марта 2023, 11:43
Фото: Ddd-www/cc by sa/wikimedia.org
Ростовский ученый объяснил, почему происходит обмеление реки Дон
Изменение климата и антропогенная деятельность влияют на обмеление реки Дон в Ростовской области, заявил директор Института наук о Земле ЮФУ Андрей Кузнецов.

Ученый Андрей Кузнецов заявил, что на обмеление реки Дон влияют климатические изменения. В частности, рост среднегодовых температур. Из-за теплых малоснежных зим в реку поступает мало талой воды. Также ученые фиксирует ослабевание влагонесущего ветра с Атлантического океана.

Свой вклад в обмеление Дона вносят и люди. Так, по словам Кузнецова, на всей территории бассейна реки размещены сельскохозяйственные угодья, а сам Дон перегорожен плотинами. Ученый обратил внимание и на то, что большая часть воды из реки ежегодно расходуется на нужды аграриев.

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Также эксперт развеял миф о влиянии сильного ветра на уровень воды в реке. По его словам, такие явления случаются регулярно. Примерно раз в десятилетие в регионе происходят опасные штормовые сгоны и нагоны, которые приводят к тому, что водозаборы осыхают или, наоборот, переполняются.

Чтобы избежать обмеления, ученый предложил бережней относится к воде, проверить состояние гидротехнических сооружений, а также привести в порядок берега и водоохранные зоны.

Ранее эколог Зайчиков объяснил резкое ухудшение качества питьевой воды в Ростовской области.

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#Река Дон#Новости#Ростовская область#Алина Заярная
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