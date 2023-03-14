Также эксперт развеял миф о влиянии сильного ветра на уровень воды в реке. По его словам, такие явления случаются регулярно. Примерно раз в десятилетие в регионе происходят опасные штормовые сгоны и нагоны, которые приводят к тому, что водозаборы осыхают или, наоборот, переполняются.