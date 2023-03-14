Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Ученый Андрей Кузнецов заявил, что на обмеление реки Дон влияют климатические изменения. В частности, рост среднегодовых температур. Из-за теплых малоснежных зим в реку поступает мало талой воды. Также ученые фиксирует ослабевание влагонесущего ветра с Атлантического океана.
Свой вклад в обмеление Дона вносят и люди. Так, по словам Кузнецова, на всей территории бассейна реки размещены сельскохозяйственные угодья, а сам Дон перегорожен плотинами. Ученый обратил внимание и на то, что большая часть воды из реки ежегодно расходуется на нужды аграриев.
Также эксперт развеял миф о влиянии сильного ветра на уровень воды в реке. По его словам, такие явления случаются регулярно. Примерно раз в десятилетие в регионе происходят опасные штормовые сгоны и нагоны, которые приводят к тому, что водозаборы осыхают или, наоборот, переполняются.
Чтобы избежать обмеления, ученый предложил бережней относится к воде, проверить состояние гидротехнических сооружений, а также привести в порядок берега и водоохранные зоны.
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