rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:12

Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

С 14 марта в Ростове-на-Дону ожидаются небольшая облачность и средние температуры

14 марта 2023, 05:12
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону во вторник, 14 марта, будет облачно с температурой до 11 градусов, сообщили в Гидрометцентре.
Сюжет
Погода

Облачная погода сохранится в течение всей недели, а средняя температура будет составлять 12 градусов. Самыми теплыми днями станут среда и четверг, 15 и 16 марта. Воздух должен прогреться до 14 градусов.

Скорость ветра поднимется до шести метров в секунду. В ночное время температура будет опускаться до 8 градусов, осадков не прогнозируется.

Власти Ростовской области заявили, что пытаются справиться с непогодой
Узнать подробнее

Такие же погодные условия сохранятся и на выходных, 19 и 20 марта.

Ранее ростовский таксист объяснил, почему цены на поездки подскакивают в разы в непогоду. Расширенный материал читайте по ссылке.

Читайте также:
Власти Ростовской области заявили, что пытаются справиться с непогодойВ Ростове создали оперштаб для ликвидации последствий непогоды 14 февраляВыезд на Западное шоссе из Батайска не откроют до конца февраля из-за непогоды
#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Погода#Прогноз погоды#Илья Протвинов
Подпишитесь
«Недопонимание»: молодежные группировки Ростова объяснили вражду между друг другом
Сегодня, 09:46
«Вы не работаете»: Логвиненко раскритиковал работу главы Советского района Ростова
Сегодня, 09:32
Уголовное дело завели из-за попытки лишить домов жителей поселка в Ростовской области
Сегодня, 09:25
Брошенные машины уберут со всех улиц Ростова до конца марта
Сегодня, 08:59
Полицейские будут следить за камерами во всех школах Ростова
Сегодня, 08:27
«Не поцелуями доказывай любовь»: как воспитывали детей в Ростове и Нахичевани-на-Дону
Вчера, 10:30