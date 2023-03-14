Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Облачная погода сохранится в течение всей недели, а средняя температура будет составлять 12 градусов. Самыми теплыми днями станут среда и четверг, 15 и 16 марта. Воздух должен прогреться до 14 градусов.
Скорость ветра поднимется до шести метров в секунду. В ночное время температура будет опускаться до 8 градусов, осадков не прогнозируется.
Такие же погодные условия сохранятся и на выходных, 19 и 20 марта.
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