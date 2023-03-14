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Published Сегодня, 08:22

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Updated Сегодня, 09:52

Полиция Ростова пригрозила всем школьникам уголовными делами за участие в «ЧВК Редан»

14 марта 2023, 08:22
Фото: Соцсети
Полиция Ростова пригрозила всем школьникам уголовными делами за участие в "ЧВК Рёдан»
В Ростове удалось предотвратить массовые выступления подростков из движения «ЧВК Редан», заявил глава городского управления МВД Сергей Шпак.

Глава управления МВД по городу Ростову Сергей Шпак в отчете о работе ведомства в феврале затронул тему выступлений подростков из «ЧВК Редан». Участники движения успели устроить массовую сходку о ТЦ «Горизонт», где нападали друг на друга с перцовыми баллончиками. Разогнать сотни подростков смог только наряд полиции.

Шпак заверил, что МВД оперативно отреагировала на активность «ЧВК Редан» в Ростове. Другие выступления движения удалось предотвратить. Он заявил, что организация покушается на общественный порядок и характеризуется возможными проявлениями экстремистского характера.

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Глава МВД уточнил, что с директорами школ в Ростове были проведены встречи, где до них довели информацию о новом молодежном течении. Организовали полицейские и профилактические беседы с самими подростками, где им рассказали об уголовной и административной ответственности за противоправные действия.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о «ЧВК Редан» в Ростовской области.

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