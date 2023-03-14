Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Глава управления МВД по городу Ростову Сергей Шпак в отчете о работе ведомства в феврале затронул тему выступлений подростков из «ЧВК Редан». Участники движения успели устроить массовую сходку о ТЦ «Горизонт», где нападали друг на друга с перцовыми баллончиками. Разогнать сотни подростков смог только наряд полиции.
Шпак заверил, что МВД оперативно отреагировала на активность «ЧВК Редан» в Ростове. Другие выступления движения удалось предотвратить. Он заявил, что организация покушается на общественный порядок и характеризуется возможными проявлениями экстремистского характера.
Глава МВД уточнил, что с директорами школ в Ростове были проведены встречи, где до них довели информацию о новом молодежном течении. Организовали полицейские и профилактические беседы с самими подростками, где им рассказали об уголовной и административной ответственности за противоправные действия.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о «ЧВК Редан» в Ростовской области.