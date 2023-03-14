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Самбо появится на уроках физкультуры в школах в Ростовской области

14 марта 2023, 15:13
Фото: President.az/CC BY 4.0/wikimedia.org
Самбо появится на уроках физкультуры в школах в Ростовской области
Занятия по самбо планируется включить в школьные уроки физкультуры в России, в том числе Ростовской области, сообщил первый зампред Совфеда РФ Андрей Турчак.

В России с 2022 года реализуют специальный проект, направленный на развитие, популяризацию и пропаганду самбо. Также он позволит организовать в сельских территориях работу секций по этому виду спорта.

Вместе с этим в 70 регионах страны реализуется проект «Самбо — в школу!». С Минпросвещения удалось достичь договоренности о проведений занятий по самбо в рамках уроков физкультуры.

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Кроме того, при ремонте школ особое внимание уделят оснащению залов для занятий самбо.

До этого стало известно, что в программу школ Ростовской области могут включить историю Донского края. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.

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