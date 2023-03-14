Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
В России с 2022 года реализуют специальный проект, направленный на развитие, популяризацию и пропаганду самбо. Также он позволит организовать в сельских территориях работу секций по этому виду спорта.
Вместе с этим в 70 регионах страны реализуется проект «Самбо — в школу!». С Минпросвещения удалось достичь договоренности о проведений занятий по самбо в рамках уроков физкультуры.
Кроме того, при ремонте школ особое внимание уделят оснащению залов для занятий самбо.
До этого стало известно, что в программу школ Ростовской области могут включить историю Донского края. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.