Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Как рассказал респондент, участники сообщества «Урбанистика — Ростов-на-Дону» предложили новую систему маршрутной сети, которая может измениться после истечения контрактных сроков на некоторые автобусные маршруты.
«Даниил Светличный предложил несколько маршрутов, которые будут связывать весь город с учетом возможности бесплатной пересадки», — рассказал Артемий Зайцев.
Он добавил, что принцип бесплатной пересадки в течение определенного периода времени давно действует в Москве и во многих европейских городах.
Урбанист объяснил, что среди предложенных новых маршрутов есть «линейные», которые свяжут северную и южную части города, западную и восточную, с минимумом пересадок.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Октябрьском районе в Ростове еще на два месяца продлили ограничения для транспорта.