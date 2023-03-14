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Published Сегодня, 12:21

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Updated Сегодня, 12:23

Систему пересадок без оплаты в автобусах предложили ввести в Ростове в 2023 году

14 марта 2023, 12:21
Фото: 1MI
Урбанисты предложили ввести в Ростове систему пересадок без оплаты в автобусах
В 2023 году истекают пятилетние контракты на большую часть городских автобусных маршрутов, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев

Как рассказал респондент, участники сообщества «Урбанистика — Ростов-на-Дону» предложили новую систему маршрутной сети, которая может измениться после истечения контрактных сроков на некоторые автобусные маршруты.

«Даниил Светличный предложил несколько маршрутов, которые будут связывать весь город с учетом возможности бесплатной пересадки», — рассказал Артемий Зайцев.

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Он добавил, что принцип бесплатной пересадки в течение определенного периода времени давно действует в Москве и во многих европейских городах.

Урбанист объяснил, что среди предложенных новых маршрутов есть «линейные», которые свяжут северную и южную части города, западную и восточную, с минимумом пересадок.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Октябрьском районе в Ростове еще на два месяца продлили ограничения для транспорта.

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