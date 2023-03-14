Солист группы «Чайф» сравнил исторический центр Ростова с Италией и Одессой

Артист прогулялся по улицам Петровской, Станиславского, восхитился аутентичными дверями одного из дореволюционных зданий, а также отметил, что Ростов имеет много сходств с Одессой и Италией. По мнению Шахрина, город отличается южным колоритом и самобытностью, и артист всегда с радостью приезжает в донскую столицу.