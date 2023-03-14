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Солист группы «Чайф» сравнил исторический центр Ростова с Италией и Одессой

14 марта 2023, 15:23
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Солист группы «Чайф» сравнил исторический центр Ростова с Италией и Одессой
Солист группы «Чайф» Владимир Шахрин сравнил историческую часть Ростова с Италией и Одессой, своими наблюдениями он поделился с помощью видеозаписи прогулки.

На днях солист группы «Чайф» Владимир Шахрин снял видео со своей прогулки по улицам Ростова. Во время изучения дворов в исторической части города артист заметил, что Ростов выглядит намного чище Екатеринбурга, где сейчас «самая грязища».

Артист прогулялся по улицам Петровской, Станиславского, восхитился аутентичными дверями одного из дореволюционных зданий, а также отметил, что Ростов имеет много сходств с Одессой и Италией. По мнению Шахрина, город отличается южным колоритом и самобытностью, и артист всегда с радостью приезжает в донскую столицу.

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Владимир Шахрин также отметил, что город подходит для запечатления на полотне художника или в каком-нибудь фильме. Певец уверен, что достаточно замаскировать кондиционеры, чтобы снять фильм о жизни города в прошлом веке.

Ранее в Ростове вместо доходного дома собрались строить бизнес-центр за миллиард рублей.

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