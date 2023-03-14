Солист группы «Чайф» сравнил исторический центр Ростова с Италией и Одессой

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
На днях солист группы «Чайф» Владимир Шахрин снял видео со своей прогулки по улицам Ростова. Во время изучения дворов в исторической части города артист заметил, что Ростов выглядит намного чище Екатеринбурга, где сейчас «самая грязища».
Артист прогулялся по улицам Петровской, Станиславского, восхитился аутентичными дверями одного из дореволюционных зданий, а также отметил, что Ростов имеет много сходств с Одессой и Италией. По мнению Шахрина, город отличается южным колоритом и самобытностью, и артист всегда с радостью приезжает в донскую столицу.
Владимир Шахрин также отметил, что город подходит для запечатления на полотне художника или в каком-нибудь фильме. Певец уверен, что достаточно замаскировать кондиционеры, чтобы снять фильм о жизни города в прошлом веке.
Ранее в Ростове вместо доходного дома собрались строить бизнес-центр за миллиард рублей.