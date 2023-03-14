Мужчина скончался на спортивной площадке в парке Революции в Ростове. Трагический инцидент произошел накануне вечером. По информации Donday, горожанину стало резко плохо во время выполнения упражнений. Он постепенно стал терять равновесие, после чего упал. Очевидцы вызвали на помощь медиков, однако спасти мужчину не удалось.