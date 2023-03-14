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Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Труп мужчины нашли на спортплощадке в центре Ростова вечером 13 марта

14 марта 2023, 06:39
Фото: 1MI
Житель Ростова умер, позанимавшись спортом

Мужчина умер во время зарядки на спортплощадке в Ростове

Во время занятий на спортплощадке в центре города скончался житель Ростова, пишут СМИ.

Мужчина скончался на спортивной площадке в парке Революции в Ростове. Трагический инцидент произошел накануне вечером. По информации Donday, горожанину стало резко плохо во время выполнения упражнений. Он постепенно стал терять равновесие, после чего упал. Очевидцы вызвали на помощь медиков, однако спасти мужчину не удалось.

В центре Ростова на улице Советской на остановке оставили сидеть труп
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Сейчас эксперты устанавливают, что могло стать причиной скоропостижной гибели горожанина.

Несколько дней назад на Большой Садовой улице также нашли труп мужчины. Он лежал рядом с припаркованными машинами. Предварительной причиной его гибели называют сердечный приступ.

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