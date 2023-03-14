Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
Мужчина скончался на спортивной площадке в парке Революции в Ростове. Трагический инцидент произошел накануне вечером. По информации Donday, горожанину стало резко плохо во время выполнения упражнений. Он постепенно стал терять равновесие, после чего упал. Очевидцы вызвали на помощь медиков, однако спасти мужчину не удалось.
Сейчас эксперты устанавливают, что могло стать причиной скоропостижной гибели горожанина.
Несколько дней назад на Большой Садовой улице также нашли труп мужчины. Он лежал рядом с припаркованными машинами. Предварительной причиной его гибели называют сердечный приступ.