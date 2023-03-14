ЦФА могут заменить инвестиции в акции — эксперт

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
Об этом было сказано в ходе работы круглого стола в Общественной палате “Цифровые финансовые активы - новый инструмент привлечения ликвидности”.
В своей речи Фроловичева отметила, что 3 февраля прошлого года в России появился первый оператор в реестре информационных систем по ЦФА. С учетом того, что решение вопросов с налоговой составляющей заняло еще несколько месяцев, фактически выпуски ЦФА в РФ совершаются менее года. Об этом пишет tass.ru.
Также Фроловичева рассказала, что сегодня на российском рынке преобладает класс долговых инструментов, а не инвестиционных. Тем не менее инвестиционные инструменты могут даже опередить долговые, если будут созданы комфортные условия, включая налоговые, и для такой функции, как гибридное цифровое право.
“Это уникальная функция, которой нет ни в одном виде биржевых и бумажных инструментов. Ни одна не позволяет клиенту выбрать, как вы хотите свой финансовый инструмент погасить: деньгами либо остатком конкретного актива, что крайне привлекательно, и спрос на это сейчас на текущем волатильном рынке есть”, - отметила она.
Примечательно, что гибридные цифровые права (ГЦП) совмещают в себе свойства ЦФА и утилитарных цифровых прав. Одним из примеров реализации гибридных цифровых прав в России может являться выпуск стейблкоинов (без возможности расчетов) и NFT.
Фроловичева добавила, что из-за деформации доверия инвесторов на рынке, а также для наполнения площадок ликвидностью необходимо создавать качественные инструменты, которые привлекут внимание инвесторов, более серьезно подходить к допуску эмитентов. Также нужно обеспечить гарантированность совершения сделок, необходимый уровень устойчивости и надежности, как в случае с банками и брокерами, готовность быстро браться за интеграцию.
В свою очередь, генеральный директор компании “Цифровые активы” Максим Трофимов рассказал о преимуществах цифровых инструментов для неквалифицированных инвесторов.
“С принятием закона о ЦФА россияне в ближайшее время смогут инвестировать в цифровые активы наряду с другими инструментами (как, например, самыми популярными акциями и облигациями), при этом избегая рисков, связанных с традиционными инструментами, и минуя посредников финансового рынка”, - сказал он.