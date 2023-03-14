ЦФА могут заменить инвестиции в акции — эксперт

В своей речи Фроловичева отметила, что 3 февраля прошлого года в России появился первый оператор в реестре информационных систем по ЦФА. С учетом того, что решение вопросов с налоговой составляющей заняло еще несколько месяцев, фактически выпуски ЦФА в РФ совершаются менее года. Об этом пишет tass.ru.