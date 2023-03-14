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Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

У Таганрогского залива пограничники задержали фотографа с багажником пиленгаса

14 марта 2023, 11:44
Фото: ПУ ФСБ РФ по Ростовской области
У Таганрогского залива пограничники задержали фотографа с багажником пеленгаса
В Ростовской области у фотографа-натуралиста в багажнике обнаружили шесть мешков незадекларированного пиленгаса, об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области.

Портал 1Rnd рассказал, что донским пограничникам удалось задержать якобы фотографа-натуралиста, в багажнике которого находились несколько мешков пиленгаса.

Браконьера, который представился фотографом живой природы, задержали у Таганрогского залива. Мужчина пытался убедить пограничников, что искал необычные пейзажи, однако во время проверки транспортного средства в багажнике обнаружили шесть мешков рыбы без сопроводительных документов.

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Фото: ПУ ФСБ РФ по Ростовской области

Сейчас и автомобиль, и незаконный улов изъяли, а задержанному грозит штраф за нарушение правил вылова биологических ресурсов. Стоимость улова оценили в сумму около 250 тысяч рублей.

Ранее ростовчане пожаловались на то, что от питьевой воды в системах водоснабжения стал исходить запах гнилой рыбы.

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