Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Портал 1Rnd рассказал, что донским пограничникам удалось задержать якобы фотографа-натуралиста, в багажнике которого находились несколько мешков пиленгаса.
Браконьера, который представился фотографом живой природы, задержали у Таганрогского залива. Мужчина пытался убедить пограничников, что искал необычные пейзажи, однако во время проверки транспортного средства в багажнике обнаружили шесть мешков рыбы без сопроводительных документов.
Сейчас и автомобиль, и незаконный улов изъяли, а задержанному грозит штраф за нарушение правил вылова биологических ресурсов. Стоимость улова оценили в сумму около 250 тысяч рублей.
Ранее ростовчане пожаловались на то, что от питьевой воды в системах водоснабжения стал исходить запах гнилой рыбы.