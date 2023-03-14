Браконьера, который представился фотографом живой природы, задержали у Таганрогского залива. Мужчина пытался убедить пограничников, что искал необычные пейзажи, однако во время проверки транспортного средства в багажнике обнаружили шесть мешков рыбы без сопроводительных документов.