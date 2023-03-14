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Published Сегодня, 09:25

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Updated Сегодня, 09:27

Уголовное дело завели из-за попытки лишить домов жителей поселка в Ростовской области

14 марта 2023, 09:25
Фото: krasnosadovskoe.ru
Уголовное дело завели из-за попытки лишить домов жителей поселка в Ростовской области
В Ростовской области возбудили уголовное дело из-за нарушений прав жителей Азовского района, сообщили в региональном УСКР.

Все началось с эфира на федеральном канале, где рассказали о проблемах жителей поселка Красный сад. Говорилось, что они могут лишиться своих домов из-за перевода категории земель в категорию сельхозназначения.

После этого провели доследственную проверку, которая завершилась возбуждением уголовного дела по статье «Халатность». Председатель СКР Александр Бастрыкин ранее поручал доложить о ходе проверочных мероприятий.

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«Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Будут установлены должностные лица администрации Азовского района, чьи действия повлекли нарушение прав людей», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в Ростове собираются снести аварийный дом с трещинами у Александровского моста.

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