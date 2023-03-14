Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Все началось с эфира на федеральном канале, где рассказали о проблемах жителей поселка Красный сад. Говорилось, что они могут лишиться своих домов из-за перевода категории земель в категорию сельхозназначения.
После этого провели доследственную проверку, которая завершилась возбуждением уголовного дела по статье «Халатность». Председатель СКР Александр Бастрыкин ранее поручал доложить о ходе проверочных мероприятий.
«Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Будут установлены должностные лица администрации Азовского района, чьи действия повлекли нарушение прав людей», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что в Ростове собираются снести аварийный дом с трещинами у Александровского моста.