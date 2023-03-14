Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Напомним, что в редакцию RostovGazeta обратились жители хутора Куцаевский. Они рассказали, как каждую весну в хуторе разливается река Лозовая. Из-за этого имеющийся мостик уходит под воду, лишая людей на несколько дней доступа к цивилизации.
В администрации Чертковского района подтвердили, что в курсе проблемы. Выяснилось, что отрезанными от социальных учреждений на время разлива реки (от трех до пяти дней) остаются девять домов.
В районной администрации также отметили, что после обращений хуторян по поводу строительства моста в администрацию Ольховчанского сельского поселения, им предложили выход из ситуации.
Он заключался в том, чтобы совместными усилиями специалистов администрации поселения, местных депутатов и самих жителей построить новый подвесной мост. А материалы для строительства моста выделить пообещало одно из предприятий.
Однако, по заверениям администрации, жители хутора отказались от этого предложения. И якобы заметили, что такой мост им не нужен.
В марте 2023 года представители администраций района и поселения провели сход с гражданами Куцаевского и обсудили сложившуюся ситуацию. Было установлено, что проезд через старый мост в настоящее время осуществляется на машинах с высокой подвеской. Этот мост, по словам жителей, сделан из железнодорожной платформы и построен хозспособом, пришел в негодность и просел.
«Совместно с гражданами было принято решение после понижения уровня воды вернуться к данному вопросу. Обследовать состояние конструкции моста и определить объемы работ по подъему подъездных путей», — подчеркнули в администрации Чертковского района.
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