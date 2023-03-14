В марте 2023 года представители администраций района и поселения провели сход с гражданами Куцаевского и обсудили сложившуюся ситуацию. Было установлено, что проезд через старый мост в настоящее время осуществляется на машинах с высокой подвеской. Этот мост, по словам жителей, сделан из железнодорожной платформы и построен хозспособом, пришел в негодность и просел.