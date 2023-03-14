«Но люди оттуда почему-то к нам в компании переходить не стремятся. Возникает вопрос: может, там все-таки больше платят, но платят неучтенно», — предположил Алексей Логвиненко, обратившись к главе департамента транспорта Вадиму Шкабарне с поручением прояснить ситуацию и подключить к этому сотрудников налоговой и прокуратуры.