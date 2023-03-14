Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
В Ростове частных перевозчиков заподозрили в уклонении от уплаты налогов, предположение высказал глава администрации города Алексей Логвиненко в ходе планерного совещания.
Сити-менеджер напомнил, что в муниципальных АТП водители получают зарплату около 58 тысяч рублей, в то время как у их коллег из частных компаний зарплата в три раза ниже.
«Но люди оттуда почему-то к нам в компании переходить не стремятся. Возникает вопрос: может, там все-таки больше платят, но платят неучтенно», — предположил Алексей Логвиненко, обратившись к главе департамента транспорта Вадиму Шкабарне с поручением прояснить ситуацию и подключить к этому сотрудников налоговой и прокуратуры.
По мнению сити-менеджера, в частных АТП водителям либо выплачивают зарплату в конверте, либо сами водители забирают выручку маршрутов.
В ходе планерного совещания сити-менеджер также напомнил о том, что губернатор Василий Голубев поручил закончить дизайн-код Ростова в 2023 году.
По мнению главы администрации Ростова Алексея Логвиненко, использование дизайн-кода позволит решить сразу несколько проблем — разграничить старую и новую части города, установить для каждой зоны собственные правила оформления, а также избавиться от эклектичной разномастной плитки, уложенной на центральных улицах Ростова.
«Вот пример: идем по улице Соколова и считаем — семь видов разной плитки, шесть цветовых оттенков. Ну кто что хочет, то и кладет», — отметил неприемлемость подобного подхода к оформлению улиц города Алексей Логвиненко.
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