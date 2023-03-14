В Ростове у сотрудников «Суши Wok» не нашли медкнижек, зато выявили сальмонеллу

Так в прошлом году зарегистрировали несколько случаев кишечной инфекции у посетителей заведения, после чего инспекторы Роспотребнадзора приехали в ресторан с внеплановой проверкой. Согласно материалам суда, в ресторане выявили нарушения СанПиН, нарушения в части поточности продукции, транспортировки сырья через зал, также в числе нарушений указано отсутствие маркировки на емкостях, инвентаре, занос необработанных куриных яиц, отсутствие условий для мойки продуктов, медкнижек, специальной одежды для персонала, документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов и ряд других нарушений.