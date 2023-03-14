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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

В Ростове у сотрудников «Суши Wok» не нашли медкнижек, зато выявили сальмонеллу

14 марта 2023, 13:05
Фото: photocapy/cc by sa/flickr.com
В Ростове у сотрудников «Суши Wok» не нашли медкнижек, зато выявили сальмонеллу

Роспотребнадзор в Ростове нашел в блюдах кафе японской кухни «Суши Wok» сальмонеллу

В Ростове выявили случаи массового отравления клиентов ресторана «Суши Wok», подробностями поделилась пресс-служба донского управления Роспотребнадзора.

В надзорном органе сообщили, суд удовлетворил иск Управления против индивидуального предпринимателя Ким Д. Г. Целью иска было признание деятельности ресторана «Суши WOK» на улице Петренко, 16 не соответствующей обязательным требованиям безопасности потребителей.

Так в прошлом году зарегистрировали несколько случаев кишечной инфекции у посетителей заведения, после чего инспекторы Роспотребнадзора приехали в ресторан с внеплановой проверкой. Согласно материалам суда, в ресторане выявили нарушения СанПиН, нарушения в части поточности продукции, транспортировки сырья через зал, также в числе нарушений указано отсутствие маркировки на емкостях, инвентаре, занос необработанных куриных яиц, отсутствие условий для мойки продуктов, медкнижек, специальной одежды для персонала, документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов и ряд других нарушений.

Массовые отравления суши зафиксированы в Ростове
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«По результатам проведенных исследований в отобранном у сотрудника предприятия общественного питания „Суши WOK“ М.Т.Р образце биоматериала обнаружили Salmonella Enteritidis», — сказано в заключении суда.

В итоге ресторан признали виновным, и суд обязал ответчика удовлетворить требования истца в полном объеме.

Ранее Следком объявил о планах провести проверку из-за рационов здорового питания, отравивших десятки ростовчан.

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