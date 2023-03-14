В Ростове выставили на продажу «Дом профсоюзов» за 500 миллионов рублей

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Контора доходной недвижимости «Паршинъ и сотоварищи» в пятницу, 10 марта, опубликовала информацию о продаже офисного здания в центре Ростова-на-Дону.
В объявлении указано, что предметом продажи станет бизнес-центр, расположенный на пересечении проспекта Ворошиловского с улицей Красноармейской, площадь здания составляет 10 тысяч квадратных метров, а на первом этаже находятся помещения долгосрочных арендаторов.
Продавец указал, что земельный участок под зданием находится в собственности, и все права перейдут к новому владельцу. Здание подключено ко всем видам ресурсоснабжения, также в строении есть три лифта, продавец сообщает о возможности припарковать рядом со зданием 50 автомобилей. Стоимость объекта на проспекте Ворошиловском, 87б составила 500 миллионов рублей.
О причинах продажи бизнес-центра в объявлении ничего не сказано. Между тем, «Дом профсоюзов» является одной из главных достопримечательностей города и памятником архитектуры 80-х годов XX века.
Ранее в Ростове выставили на продажу торговый центр за 290 миллионов рублей.