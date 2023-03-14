В Ростове выставили на продажу «Дом профсоюзов» за 500 миллионов рублей

Продавец указал, что земельный участок под зданием находится в собственности, и все права перейдут к новому владельцу. Здание подключено ко всем видам ресурсоснабжения, также в строении есть три лифта, продавец сообщает о возможности припарковать рядом со зданием 50 автомобилей. Стоимость объекта на проспекте Ворошиловском, 87б составила 500 миллионов рублей.