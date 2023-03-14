rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:02

Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

В Ростове выставили на продажу «Дом профсоюзов» за 500 миллионов рублей

14 марта 2023, 17:02
Фото: Яндекс. Карты.
В Ростове выставили на продажу «Дом профсоюзов» за 500 млн рублей
В Ростове объявили о продаже бизнес-центра, известного как «Дом профсоюзов», информация появилась на площадке бесплатных объявлений.

Контора доходной недвижимости «Паршинъ и сотоварищи» в пятницу, 10 марта, опубликовала информацию о продаже офисного здания в центре Ростова-на-Дону.

В объявлении указано, что предметом продажи станет бизнес-центр, расположенный на пересечении проспекта Ворошиловского с улицей Красноармейской, площадь здания составляет 10 тысяч квадратных метров, а на первом этаже находятся помещения долгосрочных арендаторов.

Власти Ростова объяснили, как принимают решения о сносе аварийных домов
Узнать подробнее

Продавец указал, что земельный участок под зданием находится в собственности, и все права перейдут к новому владельцу. Здание подключено ко всем видам ресурсоснабжения, также в строении есть три лифта, продавец сообщает о возможности припарковать рядом со зданием 50 автомобилей. Стоимость объекта на проспекте Ворошиловском, 87б составила 500 миллионов рублей.

О причинах продажи бизнес-центра в объявлении ничего не сказано. Между тем, «Дом профсоюзов» является одной из главных достопримечательностей города и памятником архитектуры 80-х годов XX века.

Ранее в Ростове выставили на продажу торговый центр за 290 миллионов рублей.

Читайте также:
Солист группы «Чайф» сравнил исторический центр Ростова с Италией и ОдессойМэрия в Ростове-на-Дону хочет продать дом купца Яблокова на Семашко за 19 млнВласти Ростова продают помещения в доходном доме Рысс за 20,4 млн рублей
#Надежда Пустяк#Происшествие#Городская среда#Продажа#Недвижимость#Недвижимость Ростова#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
В Ростове АТП скрывают налоги, пока власти города беспокоит разноцветная плитка
Сегодня, 14:41
Самбо появится на уроках физкультуры в школах в Ростовской области
Сегодня, 15:13
Робот будет считать пассажиров в ростовских автобусах
Сегодня, 14:40
Экс-заведующего кафедрой РостГМУ осудили за взятки от 14 студентов
Сегодня, 14:04
На левом берегу Дона в Ростове построят парковочный комплекс для фур
Сегодня, 13:41
Систему пересадок без оплаты в автобусах предложили ввести в Ростове в 2023 году
Сегодня, 12:21