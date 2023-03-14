Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Во вторник, 14 марта, стало известно, что Шахтинский городской суд вынес приговор в отношении шести местных жителей Дениса Емельянова, Кирилла Сибирцева, Владислава Гудкова, Евгения Ермолаева, Виктора Таланкова, Олега Сергиенко, которых признали виновными в незаконном сбыте наркотиков и покушении на него.
В суде удалось установить, что участники группы приобрели осенью 2020 года крупную партию наркотиков в интернете, после чего поместили его в закладки в Шахтах.
Часть наркотиков была реализована, но в марте 2021 года полиция пресекла незаконную деятельность фигурантов дела. Оставшиеся вещества удалось изъять.
В итоге суд приговорил Олега Сергиенко к 10 годам и двум месяцам тюрьмы, Емельянов, Таланков и Ермолаев получили по восемь лет и два месяца заключения, Сибирцев проведет в колонии 8,5 лет, а Гудков — восемь лет. Все мужчины отправятся в исправительную колонию строгого режима. Общий срок наказаний составил 51 год и два месяца тюрьмы.
Приговор пока не обрел законную силу.
Ранее в Ростовской области задержали сотрудника полиции с крупной партией наркотиков.