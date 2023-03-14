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В Ростовской области группу закладчиков приговорили к 51 году и 2 месяцам тюрьмы

14 марта 2023, 18:01
Фото: pxhere.com
Шахтинцы-закладчики проведут в колонии более 50 лет
В Шахтах вынесли приговор группе банде закладчиков, подозреваемых в распространении синтетических наркотиков, подробностями поделилась пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Во вторник, 14 марта, стало известно, что Шахтинский городской суд вынес приговор в отношении шести местных жителей Дениса Емельянова, Кирилла Сибирцева, Владислава Гудкова, Евгения Ермолаева, Виктора Таланкова, Олега Сергиенко, которых признали виновными в незаконном сбыте наркотиков и покушении на него.

В суде удалось установить, что участники группы приобрели осенью 2020 года крупную партию наркотиков в интернете, после чего поместили его в закладки в Шахтах.

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Часть наркотиков была реализована, но в марте 2021 года полиция пресекла незаконную деятельность фигурантов дела. Оставшиеся вещества удалось изъять.

В итоге суд приговорил Олега Сергиенко к 10 годам и двум месяцам тюрьмы, Емельянов, Таланков и Ермолаев получили по восемь лет и два месяца заключения, Сибирцев проведет в колонии 8,5 лет, а Гудков — восемь лет. Все мужчины отправятся в исправительную колонию строгого режима. Общий срок наказаний составил 51 год и два месяца тюрьмы.

Приговор пока не обрел законную силу.

Ранее в Ростовской области задержали сотрудника полиции с крупной партией наркотиков.

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