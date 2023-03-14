В итоге суд приговорил Олега Сергиенко к 10 годам и двум месяцам тюрьмы, Емельянов, Таланков и Ермолаев получили по восемь лет и два месяца заключения, Сибирцев проведет в колонии 8,5 лет, а Гудков — восемь лет. Все мужчины отправятся в исправительную колонию строгого режима. Общий срок наказаний составил 51 год и два месяца тюрьмы.