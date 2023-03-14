В Ростовской области с начала марта ликвидировали 19 ландшафтных пожаров

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
В ведомстве сообщили, что с 1 марта на территории региона пожарные ликвидировали 19 ландшафтных пожаров, вызванных горением сухостоя и камыша.
Большая часть пожаров происходила в праздничные и выходные дни, при этом в 90% случаев причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора, сухой травы, курении, а также во время детских игр.
Так, например, в воскресенье, 12 марта, в станице Ольгинской загорелся камыш вдоль трассы. Огонь охватил площадь 200 квадратных метров, на ликвидацию пожара огнеборцам потребовалось 1,5 часа.
Жителям рекомендуют неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, поскольку ветреная весенняя погода способствует стремительному распространению огня, что может нести угрозу людям и их жилищам.
Ранее в Ростовской области мужчина стал жертвой пожара в ангаре.