Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
В интервью Donnews он рассказал, что в этом году зарегистрировали три случая заражения. Один из пациентов приехал из другой страны.
«Это единичные случаи заражения, распространения они не получили. Чаще всего болеют те, кто не сделали прививки», — уточнил Моисеев.
Отмечается, что больше всего случаев заболевания было в 2014 году — 320. Их подтвердили в нескольких районах.
Ранее ростовские специалисты сообщили, что нужно знать про штамм коронавируса «кракен». Подробный материал RostovGazeta читайте по ссылке.