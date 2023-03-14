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Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

В Ростовской области впервые за два года выявили троих заболевших корью

14 марта 2023, 05:25
Фото: 1mi
В Ростовской области осложнилась ситуация с корью после двухлетнего перерыва, сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

В интервью Donnews он рассказал, что в этом году зарегистрировали три случая заражения. Один из пациентов приехал из другой страны.

«Это единичные случаи заражения, распространения они не получили. Чаще всего болеют те, кто не сделали прививки», — уточнил Моисеев.

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Отмечается, что больше всего случаев заболевания было в 2014 году — 320. Их подтвердили в нескольких районах.

Ранее ростовские специалисты сообщили, что нужно знать про штамм коронавируса «кракен». Подробный материал RostovGazeta читайте по ссылке.

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