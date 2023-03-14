В центре Ростова запретят укладывать разноцветную плитку разных размеров

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко напомнил о том, что губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил подготовить и утвердить дизайн-код города до конца 2023 года. После принятия этого документа Ростов фактически будет разделен на две части — современную и историческую, а сам дизайн-код будет регламентировать внешний облик улиц и зданий в зонах старой и новой частей города.
Сити-менеджер Ростова отметил, что в настоящий момент в городе нет единых правил оформления улиц.
«Вот пример: идем по улице Соколова и считаем — семь видов разной плитки, шесть цветовых оттенков. Ну кто что хочет, то и кладет», — возмутился Алексей Логвиненко, добавив, что дизайн-код позволит ввести единые правила оформления облика города и зданий, что позволит предпринимателям сэкономить время на взаимодействие с администрацией и утверждение проектов изменений принадлежащих им объектов.
Факты несоблюдения правил дизайн-кода будет фиксировать специальная комиссия, и в случае нарушений бизнес будут штрафовать.
Напомним, в октябре прошлого года власти обещали закончить разработку проекта дизайн-кода к концу 2022 года.