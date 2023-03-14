В центре Ростова запретят укладывать разноцветную плитку разных размеров

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко напомнил о том, что губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил подготовить и утвердить дизайн-код города до конца 2023 года. После принятия этого документа Ростов фактически будет разделен на две части — современную и историческую, а сам дизайн-код будет регламентировать внешний облик улиц и зданий в зонах старой и новой частей города.