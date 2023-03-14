Однако власти заявили, что в этом вопросе все еще остается очень много нерешенных проблем. Главная из них, кто должен производить реконструкцию жилых домов, не находящихся на балансе муниципалитета. Также чиновники обсуждают вопрос, стоит ли реконструировать дом, если сами жильцы просят его расселить и снести.