Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
На планерном совещании в администрации Ростова поднялся вопрос сноса аварийных домов. Власти города разъяснили, как принимается решение о реконструкции или же, наоборот, расселении и сносе того или иного здания.
«В подавляющем числе случаев аварийный многоквартирный дом подлежит расселению и сносу. Только в том случае, если здание признано объектом культурного наследия, на нем есть защита государства, тогда его реконструируют», — заявил сити-менеджер Алексей Логвиненко.
Однако власти заявили, что в этом вопросе все еще остается очень много нерешенных проблем. Главная из них, кто должен производить реконструкцию жилых домов, не находящихся на балансе муниципалитета. Также чиновники обсуждают вопрос, стоит ли реконструировать дом, если сами жильцы просят его расселить и снести.
Ранее стало известно, что в Ростове собираются снести аварийный дом с трещинами у Александровского моста.