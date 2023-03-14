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«Всего 36»: Власти заявили об острой нехватке гидов в Ростове

14 марта 2023, 10:16
Фото: rostov-gorod.ru
«Всего 36»: Власти заявили об острой нехватке гидов в Ростове

Власти заявили об острой нехватке гидов в Ростове в 2023 году

В Ростове наблюдается острая нехватка гидов и экскурсоводов, заявили на планерном совещании в администрации города.

Тема туризма поднималась на планерном совещании в администрации Ростова. Власти отчитали, что турпоток в город ежегодно растет. Так, в 2022 году Ростов посетили на 16% больше туристов, чем годом ранее.

Однако актуальной остается проблема нехватки квалифицированных гидов в городе. Чиновники признают, что молодые специалисты не хотят становится экскурсоводами. Сейчас в Ростове зарегистрировано всего лишь 36 аттестованных гидов.

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Решать проблему власти хотят путем проведения конкурсов среди молодежи, главным призом в них будет бесплатное обучение на экскурсовода. Чиновники верят, что таким образом популяризируют профессию гида среди молодых людей.

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко добавил, что к работе гидом можно привлекать и людей старшего поколения. Также он предложил проработать систему поддержки экскурсоводов.

Вместе с тем ранее сами власти назвали одной из причин проблем в развитии туризма гидов без харизмы и аттестации.

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