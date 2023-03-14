Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Тема туризма поднималась на планерном совещании в администрации Ростова. Власти отчитали, что турпоток в город ежегодно растет. Так, в 2022 году Ростов посетили на 16% больше туристов, чем годом ранее.
Однако актуальной остается проблема нехватки квалифицированных гидов в городе. Чиновники признают, что молодые специалисты не хотят становится экскурсоводами. Сейчас в Ростове зарегистрировано всего лишь 36 аттестованных гидов.
Решать проблему власти хотят путем проведения конкурсов среди молодежи, главным призом в них будет бесплатное обучение на экскурсовода. Чиновники верят, что таким образом популяризируют профессию гида среди молодых людей.
Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко добавил, что к работе гидом можно привлекать и людей старшего поколения. Также он предложил проработать систему поддержки экскурсоводов.
Вместе с тем ранее сами власти назвали одной из причин проблем в развитии туризма гидов без харизмы и аттестации.