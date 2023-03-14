Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
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Updated Сегодня, 09:34
Во вторник, 14 марта, в администрации Ростова состоялось расширенное планерное совещание. На нем поднимался вопрос участия бизнеса и общественности в городских конкурсах и проектах, направленных на улучшение жизни. Сити-менеджер Алексей Логвиненко оказался недоволен слабой активностью в этих инициативах некоторых районов Ростова.
В частности, много вопросов у него вызвала работа администрации Советского района. Там местные жители и представители бизнеса не подали ни одной заявки на конкурсы по улучшению городской среды.
Логвиненко обратился к главе района Геннадию Туркину: «Скажите, вы у нас глава района, у вас один из самых больших районов города. Куча проблем. Каждый день открываешь средства массовой информации, соцсети, там проблемы, проблемы и проблемы. Начинаешь общаться с инициативными жителями — проблем миллион. Начинаешь общаться с бизнесом — проблем миллион. Я никогда не поверю, что никто из них не хочет поучаствовать в улучшении качества жизни. Это как раз говорит о том, что вы почему-то не работаете. Ни вы, ни ваши сотрудники».
Также сити-менеджер раскритиковал работу с финансированием в Советском районе. По его словам, чиновники там «привыкли» получать деньги, однако не умеют их использовать. «Вот, довели в прошлом году [деньги] по детским площадкам, а вы нам программу провалили. Жители ждали эти детские площадки».
Геннадий Туркин пообещал улучшить результаты своей работы и довести до конца нереализованные программы.
Также на совещании сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал о кадровых перестановках в администрации города.