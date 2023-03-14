Логвиненко обратился к главе района Геннадию Туркину: «Скажите, вы у нас глава района, у вас один из самых больших районов города. Куча проблем. Каждый день открываешь средства массовой информации, соцсети, там проблемы, проблемы и проблемы. Начинаешь общаться с инициативными жителями — проблем миллион. Начинаешь общаться с бизнесом — проблем миллион. Я никогда не поверю, что никто из них не хочет поучаствовать в улучшении качества жизни. Это как раз говорит о том, что вы почему-то не работаете. Ни вы, ни ваши сотрудники».