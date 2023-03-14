Жители СЖМ в Ростове пожаловались на бесконечный светофор

Так в час пик с 06.00 до 09.00 мск на основном направлении в сторону выезда в Новошахтинск светофор будет гореть по 120 секунд, для выезда из микрорайона СЖМ — 60 секунд. В остальное время интервал будет составлять 160 и 45 секунд.

