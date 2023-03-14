rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:59

Published Сегодня, 15:59

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

Жители СЖМ в Ростове пожаловались на бесконечный светофор

14 марта 2023, 15:59
Фото: 1MI
Жители СЖМ в Ростове пожаловались на бесконечный светофор

В Ростове появился светофор, где красный запрещающий сигнал горит 199 секунд

В Ростове жители СЖМ пожаловались на светофор, запрещающий сигнал которого горит около 200 секунд, об этом рассказали местные СМИ.

Житель Северного жилого массива Ростова сообщил порталу 161.py, что он сам и его соседи неоднократно жаловались в местное управление Госавтоинспекции и администрацию города на новый светофор, который стал головной болью для всего района.

Ростовчанин утверждает, что красный запрещающий сигнал светофора, установленного на перекрестке у выезда на новошахтинскую трассу, горит 199 секунд. Этот срок ожидания «разрешения» на проезд делает пробки на участке еще более длинными.

Голосовые светофоры закупят для Ростова
Узнать подробнее

Еще одной проблемой участка местные жители считают отсутствие выделенной полосы и размещение стоп-линии на опасном перекрестке, теперь ростовчане просят устранить недочеты устройства текущей схемы движения.

В настоящий момент в Минтрансе Ростовской области сообщили, что откорректировали цикл проблемного светофора, который с 14 марта будет работать по новым интервалам.

Так в час пик с 06.00 до 09.00 мск на основном направлении в сторону выезда в Новошахтинск светофор будет гореть по 120 секунд, для выезда из микрорайона СЖМ — 60 секунд. В остальное время интервал будет составлять 160 и 45 секунд.

«При изменении транспортного потока циклы будут корректироваться по необходимости», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростове сообщили, что системы фотовидеофиксации будут отслеживать незаконный въезд фур в город.

Читайте также:
Ростовчане заявили об опасном для водителей и пассажиров светофореЖителей Ростовской области стали наказывать за проезд на желтый сигнал светофораВ Ростове-на-Дону 150 устаревших светофоров заменят на «умные»
#Надежда Пустяк#Происшествие#Городская среда#Дорога#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Транспорт#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
В Ростове АТП скрывают налоги, пока власти города беспокоит разноцветная плитка
Сегодня, 14:41
Самбо появится на уроках физкультуры в школах в Ростовской области
Сегодня, 15:13
Робот будет считать пассажиров в ростовских автобусах
Сегодня, 14:40
Экс-заведующего кафедрой РостГМУ осудили за взятки от 14 студентов
Сегодня, 14:04
На левом берегу Дона в Ростове построят парковочный комплекс для фур
Сегодня, 13:41
Систему пересадок без оплаты в автобусах предложили ввести в Ростове в 2023 году
Сегодня, 12:21