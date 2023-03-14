Жители СЖМ в Ростове пожаловались на бесконечный светофор

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
Житель Северного жилого массива Ростова сообщил порталу 161.py, что он сам и его соседи неоднократно жаловались в местное управление Госавтоинспекции и администрацию города на новый светофор, который стал головной болью для всего района.
Ростовчанин утверждает, что красный запрещающий сигнал светофора, установленного на перекрестке у выезда на новошахтинскую трассу, горит 199 секунд. Этот срок ожидания «разрешения» на проезд делает пробки на участке еще более длинными.
Еще одной проблемой участка местные жители считают отсутствие выделенной полосы и размещение стоп-линии на опасном перекрестке, теперь ростовчане просят устранить недочеты устройства текущей схемы движения.
В настоящий момент в Минтрансе Ростовской области сообщили, что откорректировали цикл проблемного светофора, который с 14 марта будет работать по новым интервалам.
Так в час пик с 06.00 до 09.00 мск на основном направлении в сторону выезда в Новошахтинск светофор будет гореть по 120 секунд, для выезда из микрорайона СЖМ — 60 секунд. В остальное время интервал будет составлять 160 и 45 секунд.
«При изменении транспортного потока циклы будут корректироваться по необходимости», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростове сообщили, что системы фотовидеофиксации будут отслеживать незаконный въезд фур в город.