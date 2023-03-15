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Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Агрессивные клещи атаковали жителей Ростовской области

15 марта 2023, 11:10
Фото: rostov-gorod.ru
Более 20 жителей в Ростовской области пострадали из-за укусов клещей в 2023 году

Более 20 жителей в Ростовской области пострадали из-за укусов клещей в 2023 году

В Ростовской области с начала года к медикам из-за укусов клещей обратились 23 человека, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В том числе пострадали 12 детей в возрасте до 14 лет. В регионе проводят обработки территорий против клещей, в том числе пастбищ и зон отдыха. 

Местным жителям напомнили, что клещи редко присасываются на видимых местах. Чаще всего они заползают под одежду и это стоит учитывать на природе. 

Зоолог рассказал, где в Ростовской области зимой может укусить клещ
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При укусе следует обратиться в больницу, где окажут необходимую помощь. Специалисты снимут клеща и обработают раны.

Ранее зоолог рассказал, где в Ростовской области зимой может укусить клещ.  Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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