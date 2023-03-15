Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В том числе пострадали 12 детей в возрасте до 14 лет. В регионе проводят обработки территорий против клещей, в том числе пастбищ и зон отдыха.
Местным жителям напомнили, что клещи редко присасываются на видимых местах. Чаще всего они заползают под одежду и это стоит учитывать на природе.
При укусе следует обратиться в больницу, где окажут необходимую помощь. Специалисты снимут клеща и обработают раны.
Ранее зоолог рассказал, где в Ростовской области зимой может укусить клещ. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.