Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Арбитражный суд в Ростовской области рассмотрел иск в отношении предпринимателя Амира Салам Камина. Его обязали выплатить 10 тысяч рублей американской компании Harman International. Дело в том, что бизнесмен продавал наушники, якобы произведенные под брендом JBL. Американская компания выступила против использования своего товарного знака, запросив компенсацию в 50 тысяч рублей. Однако суд удовлетворил иск лишь частично.
Судился американский производитель электроники и с другим ростовским бизнесменом Евгением Брусниковым. Он выдавал под маркой JBL громкоговорители. Суд постановил, что он должен выплатить Harman International 20 тысяч рублей.
Ранее ростовский рэпер Баста отсудил у производителя парфюмерии товарный знак.