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Published Сегодня, 11:41

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Updated Сегодня, 11:44

Американцы запретили продавать технику под брендом JBL предпринимателям из Ростова

15 марта 2023, 11:41
Фото: JomaIran/cc by sa/wikimedia.org
Ростовский бизнесмен заплатил 10 тыс руб американскому производителю наушников JBL
Ростовского бизнесмена обязали выплатить 10 тысяч рублей американскому производителю электроники Harman International, сообщается на сайте Арбитражного суда.

Арбитражный суд в Ростовской области рассмотрел иск в отношении предпринимателя Амира Салам Камина. Его обязали выплатить 10 тысяч рублей американской компании Harman International. Дело в том, что бизнесмен продавал наушники, якобы произведенные под брендом JBL. Американская компания выступила против использования своего товарного знака, запросив компенсацию в 50 тысяч рублей. Однако суд удовлетворил иск лишь частично.

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Судился американский производитель электроники и с другим ростовским бизнесменом Евгением Брусниковым. Он выдавал под маркой JBL громкоговорители. Суд постановил, что он должен выплатить Harman International 20 тысяч рублей.

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