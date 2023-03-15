Арбитражный суд в Ростовской области рассмотрел иск в отношении предпринимателя Амира Салам Камина. Его обязали выплатить 10 тысяч рублей американской компании Harman International. Дело в том, что бизнесмен продавал наушники, якобы произведенные под брендом JBL. Американская компания выступила против использования своего товарного знака, запросив компенсацию в 50 тысяч рублей. Однако суд удовлетворил иск лишь частично.