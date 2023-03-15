Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
В институте сообщили, что 1 марта в зоне СВО погиб 30-летний ростовчанин Михаил Головков, который участвовал в археологических раскопках Института археологии РАН.
Сообщается, что последние шесть лет уроженец Ростовской области работал в отделе сохранения археологического наследия, его описывают как талантливого организатора, который быстро включался в работу даже несмотря на отсутствие профильного образования в области археологии.
По словам представителей института, Михаил попал в зону СВО после мобилизации. Дома у мужчины осталась супруга и маленькая дочь.
Тем временем, информацию о гибели военнослужащего пока не подтвердили ни в МО РФ, ни в местных органах власти. Информация уточняется.
Ранее в Ростовской области простились с еще одним добровольцем, служившим в зоне СВО.