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Published Сегодня, 10:22

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Updated Сегодня, 10:24

Археолог из Ростовской области Михаил Головков погиб в зоне СВО на Украине

15 марта 2023, 10:22
Фото: archaeolog.ru
Археолог из Ростовской области Михаил Головков погиб в зоне СВО на Украине
В зоне спецоперации погиб мобилизованный археолог из Ростовской области Михаил Головков, об этом сообщила пресс-служба Института археологии РАН.

В институте сообщили, что 1 марта в зоне СВО погиб 30-летний ростовчанин Михаил Головков, который участвовал в археологических раскопках Института археологии РАН.

Сообщается, что последние шесть лет уроженец Ростовской области работал в отделе сохранения археологического наследия, его описывают как талантливого организатора, который быстро включался в работу даже несмотря на отсутствие профильного образования в области археологии.

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По словам представителей института, Михаил попал в зону СВО после мобилизации. Дома у мужчины осталась супруга и маленькая дочь.

Тем временем, информацию о гибели военнослужащего пока не подтвердили ни в МО РФ, ни в местных органах власти. Информация уточняется.

Ранее в Ростовской области простились с еще одним добровольцем, служившим в зоне СВО.

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