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Published Сегодня, 11:08

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Updated Сегодня, 11:10

Автовокзал заработает в здании старого аэропорта в Ростове-на-Дону в 2023 году

15 марта 2023, 11:08
Фото: donland.ru
Автовокзал заработает в здании старого аэропорта в Ростове-на-Дону в 2023 году
В Ростове-на-Дону в здании старого аэропорта в этом году откроют Центральный областной автовокзал, сообщили в Минтранспорта региона.

Решение открыть автовокзал принял губернатор Василий Голубев. В данный момент проводятся работы по реконструкции здания.

В целом власти хотят вывести межмуниципальные маршруты за пределы центра Ростова. Для этого потребуется создать пять транспортно-пересадочных узлов, которые появятся на Менжинского, в Левенцовском, Главном автовокзале и Центральном рынке.

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Транспортные потоки перераспределят в несколько этапов. Поэтому в скором времени будут изменены маршруты, проходящие через центр города. Это положительно скажется на окружающей среде и уменьшит транспортную нагрузку.

Ранее в Ростове назвали районы, где проведут комплексную застройку территорий.

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