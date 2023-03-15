Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Решение открыть автовокзал принял губернатор Василий Голубев. В данный момент проводятся работы по реконструкции здания.
В целом власти хотят вывести межмуниципальные маршруты за пределы центра Ростова. Для этого потребуется создать пять транспортно-пересадочных узлов, которые появятся на Менжинского, в Левенцовском, Главном автовокзале и Центральном рынке.
Транспортные потоки перераспределят в несколько этапов. Поэтому в скором времени будут изменены маршруты, проходящие через центр города. Это положительно скажется на окружающей среде и уменьшит транспортную нагрузку.
Ранее в Ростове назвали районы, где проведут комплексную застройку территорий.