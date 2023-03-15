Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
В Ростовской области ищут подрядчика, который произведет капитальный ремонт центральной районной больницы в Кашарах. В общей сложности на это потратят 501 миллион рублей.
Торги разделены на два лота — первый на 371,9 миллиона рублей, второй — на 129,7 миллиона рублей. Работы планируют начать уже в этом году, а завершить в 2025-м. Известно, что на первом этапе будет затрачено 100,6 миллиона рублей.
Подрядчику предстоит осуществить демонтаж заполнения дверных и оконных проемов, демонтаж стен и полов, проложить трубопроводы канализации и другие виды работ. После окончания капремонта гарантийный срок на него составляет пять лет.
Ранее сообщалось, что 180 миллионов рублей потратят на капремонт больницы №7 в Ростове.