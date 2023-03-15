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Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Больше полумиллиарда рублей потратят на ремонт больницы в Ростовской области

15 марта 2023, 14:06
Фото: 1MI
Больницу в Кашарах Ростовской области отремонтируют за полмиллиарда рублей
На капитальный ремонт больницы в Кашарах Ростовской области выделили 501 миллион рублей, сообщается на сайте госзакупок.

В Ростовской области ищут подрядчика, который произведет капитальный ремонт центральной районной больницы в Кашарах. В общей сложности на это потратят 501 миллион рублей.

Торги разделены на два лота — первый на 371,9 миллиона рублей, второй — на 129,7 миллиона рублей. Работы планируют начать уже в этом году, а завершить в 2025-м. Известно, что на первом этапе будет затрачено 100,6 миллиона рублей.

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Подрядчику предстоит осуществить демонтаж заполнения дверных и оконных проемов, демонтаж стен и полов, проложить трубопроводы канализации и другие виды работ. После окончания капремонта гарантийный срок на него составляет пять лет.

Ранее сообщалось, что 180 миллионов рублей потратят на капремонт больницы №7 в Ростове.

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#Алина Заярная#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Касается каждого
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