Торги разделены на два лота — первый на 371,9 миллиона рублей, второй — на 129,7 миллиона рублей. Работы планируют начать уже в этом году, а завершить в 2025-м. Известно, что на первом этапе будет затрачено 100,6 миллиона рублей.