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Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Больше пяти миллиардов потратят на развитие культуры в Ростовской области

15 марта 2023, 13:02
Фото: donland.ru
Больше пяти миллиардов потратят на развитие культуры в Ростовской области
В текущем году на развитие культурной отрасли в Ростовской области выделили 5,5 миллиарда рублей, рассказали в региональном правительстве.

На культурную сферу в Ростовской области в 2023 году потратят 5,5 миллиарда рублей. В сравнении с прошлым годом сумма увеличилась на 883 миллиона рублей. Власти заявили, что в планах у них масштабное празднование юбилея атамана Платова и 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова. Летом в музейном комплексе «Самбекские высоты» состоятся мероприятия в честь 80-летия с освобождения Ростовской области от захватчиков.

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Деньги потратят и на ремонт трех домов культуры, восстановление одной школы искусств. Также запланировано открытие двух виртуальных концертных залов и модернизация трех библиотек.

Помимо этого власти сообщили, что на ремонт двух театров в Ростове потратят 1,5 миллиарда рублей.

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#Алина Заярная#Общество#Касается каждого#Новости#Ростовская область
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