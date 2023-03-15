Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
На культурную сферу в Ростовской области в 2023 году потратят 5,5 миллиарда рублей. В сравнении с прошлым годом сумма увеличилась на 883 миллиона рублей. Власти заявили, что в планах у них масштабное празднование юбилея атамана Платова и 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова. Летом в музейном комплексе «Самбекские высоты» состоятся мероприятия в честь 80-летия с освобождения Ростовской области от захватчиков.
Деньги потратят и на ремонт трех домов культуры, восстановление одной школы искусств. Также запланировано открытие двух виртуальных концертных залов и модернизация трех библиотек.
Помимо этого власти сообщили, что на ремонт двух театров в Ростове потратят 1,5 миллиарда рублей.