На культурную сферу в Ростовской области в 2023 году потратят 5,5 миллиарда рублей. В сравнении с прошлым годом сумма увеличилась на 883 миллиона рублей. Власти заявили, что в планах у них масштабное празднование юбилея атамана Платова и 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова. Летом в музейном комплексе «Самбекские высоты» состоятся мероприятия в честь 80-летия с освобождения Ростовской области от захватчиков.