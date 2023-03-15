Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Глава городского управления МВД Сергей Шпак объявил, что в Ростове удалось предотвратить массовые беспорядки, вызванные деятельностью субкультур «ЧВК Редан» и «оффников». Стычки между подростками охарактеризовали как покушение на общественный порядок, а потому подросткам пригрозили уголовной и административной ответственностью за противоправную деятельность.
«Штраф родителям и ещё на работе неприятности создать», — предложили горожане, считающие наказание подростков недостаточным.
«Когда мы были подростками, таких закидонов не было. А я не хочу видеть эту паучью публику в Ростове. Они неудобства доставляют ростовчанам», — возмутились ростовчане.
Однако нашлись и те местные жители, кого шокировала подобная категоричность в отношении детей.
«А за что уголовное дело-то? За то, что в черных худи с пауками ходили или в торговых центрах бегали? Даже за бег в школе уголовку не дают», — удивились ростовчане.