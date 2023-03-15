rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

«Борются с аниме»: как ростовчане отнеслись к угрозам полиции в отношении «ЧВК Редан»

15 марта 2023, 06:24
Фото: متعة الرسم/cc by sa-nd/flickr.com
«Борются с аниме»: как ростовчане отнеслись к угрозам полиции в отношении «ЧВК Редан»

Ростовчан поразила идея уголовных дел против подростков из «ЧВК Редан»

В Ростове жителей удивило, что правоохранители пригрозили детям, участвующим в «ЧВК Редан» уголовным преследованием, сообщения появились в соцсетях.

Глава городского управления МВД Сергей Шпак объявил, что в Ростове удалось предотвратить массовые беспорядки, вызванные деятельностью субкультур «ЧВК Редан» и «оффников». Стычки между подростками охарактеризовали как покушение на общественный порядок, а потому подросткам пригрозили уголовной и административной ответственностью за противоправную деятельность.

«Штраф родителям и ещё на работе неприятности создать», — предложили горожане, считающие наказание подростков недостаточным.

«Когда мы были подростками, таких закидонов не было. А я не хочу видеть эту паучью публику в Ростове. Они неудобства доставляют ростовчанам», — возмутились ростовчане.

Полиция Ростова пригрозила всем школьникам уголовными делами за участие в «ЧВК Редан»
Узнать подробнее

Однако нашлись и те местные жители, кого шокировала подобная категоричность в отношении детей.

«А за что уголовное дело-то? За то, что в черных худи с пауками ходили или в торговых центрах бегали? Даже за бег в школе уголовку не дают», — удивились ростовчане.

Читайте также:
Почему анимешники воюют с «оффниками» в Ростове и кто создал «ЧВК Редан»ЧВК «Редан» в Ростовской областиФанаты аниме в Ростове заявили о травле из-за скандала вокруг «ЧВК Редан»
#Происшествие#Городская среда#Полиция#Редан#ЧВК Редан#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Надежда Пустяк
Подпишитесь
Топ-100 влиятельных людей Ростовской области
Сегодня, 07:31
Ростовчанам рассказали, как изменились цены в регионе за год из-за санкций и СВО
Вчера, 18:43
В Ростовской области группу закладчиков приговорили к 51 году и 2 месяцам тюрьмы
Вчера, 18:01
Жители СЖМ в Ростове пожаловались на бесконечный светофор
Вчера, 15:59
Солист группы «Чайф» сравнил исторический центр Ростова с Италией и Одессой
Вчера, 15:23
Самбо появится на уроках физкультуры в школах в Ростовской области
Вчера, 15:13