Члены съемочной группы из Ростова попали под обстрел ВСУ на Донбассе

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Портал «Молот» рассказал, что группа кинорежиссера Юрия Мальцева из Ростова-на-Дону попала под обстрелы под Авдеевкой во время съемок фильма с участием бойцов спецоперации на Украине.
Автор сценария фильма Андрей Кудряков поделился, что во время съемок интервью с 18-летним добровольцем оператору удалось заснять прилеты сразу двух минометных снарядов, которые взорвались в пределах 10 метров от места съемок.
Несмотря на близость попадания снаряда, никто из съемочной группы не пострадал, а обстрелы теперь собираются включить в сюжет фильма, съемки которого закончат в мае 2023 года.
Ранее стало известно, что обстрел Волновахи унес жизни покупателей супермаркета.