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Updated Сегодня, 07:24

Члены съемочной группы из Ростова попали под обстрел ВСУ на Донбассе

15 марта 2023, 07:22
Фото: 1MI
Члены съемочной группы из Ростова попали под обстрел ВСУ на Донбассе
Съемочная группа фильма «Добровольцы. Воспоминания о будущем» из Ростова попала под обстрел Вооруженных сил Украины, об этом сообщили местные СМИ.

Портал «Молот» рассказал, что группа кинорежиссера Юрия Мальцева из Ростова-на-Дону попала под обстрелы под Авдеевкой во время съемок фильма с участием бойцов спецоперации на Украине.

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Автор сценария фильма Андрей Кудряков поделился, что во время съемок интервью с 18-летним добровольцем оператору удалось заснять прилеты сразу двух минометных снарядов, которые взорвались в пределах 10 метров от места съемок.

Несмотря на близость попадания снаряда, никто из съемочной группы не пострадал, а обстрелы теперь собираются включить в сюжет фильма, съемки которого закончат в мае 2023 года.

Ранее стало известно, что обстрел Волновахи унес жизни покупателей супермаркета.

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