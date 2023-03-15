«Давайте новую упаковку!»: что поэт Маяковский делал в Ростове в 1926 году

Кстати, Нахичевань-на-Дону в 1926 году была еще самостоятельным городом. Но уже фактически срослась с Ростовом-на-Дону. Почти все гости, которые бывали в Ростове, обязательно старались посетить и Нахичевань. В этом был некий особый шарм. Ведь, чтобы попасть в другой город, надо было лишь пересечь Ростово-Нахичеванскую межу (нынешний район Театральной площади). То есть буквально несколько минут − и ты из Ростова попадаешь в другой город, который отличается от своего соседа особым национальным колоритом. Конечно, этот факт не мог не привлекать путешественников и гостей Ростова.