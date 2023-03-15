«Давайте новую упаковку!»: что поэт Маяковский делал в Ростове в 1926 году

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Особенно интересен очерк Павла Максимова. Маяковский был в Ростове в 1926 году. Максимов, в частности, пишет:
«Вечером в Доме печати (Ворошиловский, 16), в подвале, в небольшой комнате, отведенной ростовской литературной организации, шло обычное собрание. Маяковский пришел спокойный, простой, благожелательный. Он был в короткой куртке с меховым воротником, на голове − кепи, на ногах − гамаши, в руках − палка. Дорожный, походный вид.
Маяковский снял куртку и присел к столу. Читка продолжалась своим порядком. Это был как бы парад стихов ростовских поэтов перед Маяковским. Он слушал внимательно, серьезно и делал заметки карандашом на крышке папиросной коробки. Потом, когда подошла его очередь, он также высказал несколько своих замечаний о прочитанном. Говорил пpoсто и непринужденно, как старший товарищ:
− Слабо, детская работа. Главный недостаток большинства прочитанных стихов − штамп, потертая словесная монета. Крупицы хорошего тонут в словесной ветхости. Какое у вас море? − Конечно, «синее». Какие глаза? − Конечно, «чудные», или «нежные», или, там, «грустные». Ну, и звезда, разумеется, «далекая». Что нового в этих определениях? Плохо все это. Но вот у одного из товарищей в его стихах мелькнуло местное название «Нахичевань». Очень хорошее слово, его нет в стихах московских поэтов. Довольно потертых слов и мыслей! Давайте новую упаковку!
Читка продолжалась».
Ростовское здание, в котором выступал Владимир Маяковский, имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Оно было построено в 1911 году по проекту нахичеванского архитектора Арутюна Христофоровича Закиева и являлось доходным домом М.В. Ширмана.
В двадцатых годах минувшего столетия это здание стало «Домом печати». Там размещались Ростовская ассоциация пролетарских писателей и клуб рабочих корреспондентов газеты «Молот». Именно поэтому 28 ноября 1926 года там выступал поэт.
Перед Великой Отечественной войной здание было передано НКВД. После окончания войны в нем открылась гостиница «Южная», а на первом этаже разместился кукольный театр.
В Ростове-на-Дону на здании, где выступал Маяковский (Ворошиловский проспект, только теперь у этого дома номер 20/17), установлена памятная доска, напоминающая об этом горожанам. На доске выбиты следующие слова: «В этом доме выступал 28 ноября 1926 года лучший, талантливейший поэт нашей советской эпохи В.В. Маяковский».
Говорят, что в двадцатые годы минувшего столетия Маяковский выразил свою симпатию к Нахичевани, сказав так: «Ах, эта щедрая на таланты Нахичевань!».
Кстати, Нахичевань-на-Дону в 1926 году была еще самостоятельным городом. Но уже фактически срослась с Ростовом-на-Дону. Почти все гости, которые бывали в Ростове, обязательно старались посетить и Нахичевань. В этом был некий особый шарм. Ведь, чтобы попасть в другой город, надо было лишь пересечь Ростово-Нахичеванскую межу (нынешний район Театральной площади). То есть буквально несколько минут − и ты из Ростова попадаешь в другой город, который отличается от своего соседа особым национальным колоритом. Конечно, этот факт не мог не привлекать путешественников и гостей Ростова.
А еще в феврале 1926 года перед 800 рабочими электровозоремонтного завода (в то время − Главных мастерских Владикавказской железной дороги) с чтением своих стихов выступил Владимир Владимирович Маяковский.
Как сообщали газеты, после чтения стихов состоялся импровизированный диспут о новой нарождающейся советской поэзии. Любопытно, что после этого диспута было голосование. На голосование поставили вопросы: «Понимают ли рабочие стихи Маяковского? Нравятся ли они им?»
Присутствовавшие ростовские рабочие на торжественном митинге единогласно проголосовали «за».
В 1978 году была установлена памятная доска в честь Владимира Маяковского на фасаде здания заводоуправления электровозоремонтного завода имени В.И. Ленина.
На мемориальной доске написано: «В феврале 1926 года перед рабочими завода с чтением своих стихов выступал великий поэт советской эпохи Владимир Владимирович Маяковский».
Конечно, сегодня можно по-разному относиться к творчеству Маяковского. Но считаю, что мы не должны забывать о том, что этот выдающийся поэт посещал наш город и с любовью высказывался о нем.
Георгий Багдыков