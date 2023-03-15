Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Подозреваемый взял к себе на работу жену на должность кочегара. Но числилась она только по документам, так как на работе не появлялась.
Зато с 2019 по 2022 годы ей начисляли зарплату, всего она успела получить 230 тысяч рублей. Все деньги фиктивная сотрудница тратила на себя.
Когда это все стало известно, то возбудили уголовное дело. Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.
Максимальное наказание составляет четыре года заключения.
До этого предприниматель в Сальске незаконно получила субсидии за 49 человек.