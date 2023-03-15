rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Директор МУПа в Ростовской области фиктивно трудоустроил жену кочегаром

15 марта 2023, 14:43
Фото: Mussklprozz/cc by sa/wikimedia.org
Директор МУПа в Ростовской области фиктивно трудоустроил жену кочегаром
Директор МУПа «Чистая станица» в Ростовской области стал фигурантом уголовного дела за фиктивное трудоустройство жены, сообщили в УСКР по региону.

Подозреваемый взял к себе на работу жену на должность кочегара. Но числилась она только по документам, так как на работе не появлялась.

Зато с 2019 по 2022 годы ей начисляли зарплату, всего она успела получить 230 тысяч рублей. Все деньги фиктивная сотрудница тратила на себя.

Психолог раскрыла причины, по которым россияне попадаются на уловки мошенников
Узнать подробнее

Когда это все стало известно, то возбудили уголовное дело. Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства. 

Максимальное наказание составляет четыре года заключения. 

До этого предприниматель в Сальске незаконно получила субсидии за 49 человек.

Читайте также:
Мошенники оформили липовые кредиты на сотни мигрантов из ближнего зарубежьяМолодая ростовчанка поверила телефонному мошеннику и лишилась всех своих денег
#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Илья Протвинов
Подпишитесь
Жители пожаловались на большую задержку выдачи тел в морге Ростова
Сегодня, 14:59
Ростовводоканал подтвердил обыски в доме гендиректора организации Михаила Поркшеева
Сегодня, 14:53
В Ростовской области уволился чиновник, пытавшийся оставить без земли многодетных
Сегодня, 12:21
В лесах Ростовской области развесят больше камер видеонаблюдения
Сегодня, 14:32
Топ-100 влиятельных людей Ростовской области
Сегодня, 07:31
«Давайте новую упаковку!»: что поэт Маяковский делал в Ростове в 1926 году
Сегодня, 13:16