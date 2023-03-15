Для электричек «Ростов — Сальск» с 20 марта введут дополнительную остановку

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В среду, 15 марта, стало известно, что на маршруты пригородных электричек «Ростов — Сальск» было решено добавить дополнительную остановку на станции «Заречная». Это станет причиной изменения расписания сразу двух поездов.
Так вечерний поезд №6812 будет отправляться из Ростова в 18.49 мск, прибудет на Заречную через шесть минут, а к конечной станции в Сальске электричка доберется к 21.58 мск.
Второй поезд №6811 «Сальск — Ростов» будет отправляться из Сальска в 04.53 мск, прибудет к Заречной к 07.54-55, а в Ростов — к 08.00.
В Минтранспорта региона уточнили, что эти меры необходимы для повышения качества обслуживания пассажиров. Новое расписание начнет действовать с 20 марта.
Ранее пассажиров электричек предупредили об изменениях в расписании с 21 марта.