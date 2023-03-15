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Published Сегодня, 06:28

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Updated Сегодня, 06:30

Для электричек «Ростов — Сальск» с 20 марта введут дополнительную остановку

15 марта 2023, 06:28
Фото: donland.ru
Для электричек «Ростов — Сальск» с 20 марта введут дополнительную остановку
В Ростовской области с 20 марта к маршрутам пригородных электричек, следующих из Ростова в Сальск, добавят станцию «Заречная», об этом сообщили в пресс-службе донского Минтранспорта.

В среду, 15 марта, стало известно, что на маршруты пригородных электричек «Ростов — Сальск» было решено добавить дополнительную остановку на станции «Заречная». Это станет причиной изменения расписания сразу двух поездов.

Так вечерний поезд №6812 будет отправляться из Ростова в 18.49 мск, прибудет на Заречную через шесть минут, а к конечной станции в Сальске электричка доберется к 21.58 мск.

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Второй поезд №6811 «Сальск — Ростов» будет отправляться из Сальска в 04.53 мск, прибудет к Заречной к 07.54-55, а в Ростов — к 08.00.

В Минтранспорта региона уточнили, что эти меры необходимы для повышения качества обслуживания пассажиров. Новое расписание начнет действовать с 20 марта.

Ранее пассажиров электричек предупредили об изменениях в расписании с 21 марта.

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