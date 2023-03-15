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Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Экипаж МКС проведет тренировку спуска на Землю на аварийном корабле «Союз МС-22»

Сегодня, 08:32
15 марта на Международной космической станции (МКС) состоится тренировка спуска на Землю на аварийном корабле «Союз МС-22».

По данным Известий, эксперимент продлится до 20:15, при этом он может быть прерван по решению руководства полетом, при физическом состоянии экипажа, при достижении определенных температур в спускаемом аппарате и других условиях. Эксперты считают, что тренировка позволит определить возможность спуска на Землю на поврежденном корабле в случае крайней необходимости, например, если из строя выйдет «Союз МС-23», на котором пока и планируется совершить посадку.

Космонавты смогут взять с собой немного воды и еды на пять часов работы, включить систему удаления влаги из воздуха, а также работать только с бумажной документацией, не используя планшеты, которые нагревают воздух.

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