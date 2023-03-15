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Posted Сегодня, 08:20

Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

Экомобили для сбора макулатуры и пластика будут курсировать по Ростову 22 марта

15 марта 2023, 08:20
Фото: 1MI
Ростовчанам предложили принять участие в акции раздельного сбора мусора 22 марта
В Ростове 22 марта 2023 года пройдет акция «Раздельный сбор», чтобы привлечь внимание горожан к проблемам экологии, об этом сообщили на портале администрации.

В среду, 15 марта, в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону объявили о проведении акции «Раздельный сбор», основной целью которой является привлечение внимания горожан к проблемам экологии и популяризации раздельного сбора отходов.

Организаторами акции выступает городская администрация и АО «Ростоввторпереработка», благодаря которым на улицах Ростова появятся экомобили для сбора вторичных отходов — бумаги, пластиковых бутылок, пленки и полиэтиленовых пакетов.

Акция пройдет в следующую среду, 22 марта. В этот день в Советском районе экомобиль остановится для сбора отходов на проспекте Коммунистическом, 24 и пробудет там час с 09.00 до 10.00 мск. В Железнодорожном районе экомобиль будет заниматься сбором отходов с 10.30 до 11.30 мск на проспекте Стачки, 42.

Фото: 1MI
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В центре города отходы на вторичную переработку будут собирать на улице Большой Садовой, 47 с 12.00 до 13.00 мск, в переулке Соборном, 36 — с 14.00 до 15.00 мск, на улице Серафимовича, 86/36 — с 09.00 до 10.00 мск. В Октябрьском районе города экомобиль остановится на проспекте Ленина, 44 в 12.00 мск и пробудет там до 13.00.

В Ворошиловском районе сбор отходов будут производить по адресу бульвар Комарова, 28/5 с 15.30 до 16.30 мск.

В восточной части города сбор мусора пройдет на улице Воровского, 48 с 14.00 до 15.00 мск., а также на улице Советской, 2/10 — с 10.30 до 11.30 мск.

Все собранное сырье отправят на вторичную переработку, чтобы получить новую продукцию.

Ранее эколог объяснил, почему испортилось качество воды в Ростове.

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