Ростовчанам предложили принять участие в акции раздельного сбора мусора 22 марта

В центре города отходы на вторичную переработку будут собирать на улице Большой Садовой, 47 с 12.00 до 13.00 мск, в переулке Соборном, 36 — с 14.00 до 15.00 мск, на улице Серафимовича, 86/36 — с 09.00 до 10.00 мск. В Октябрьском районе города экомобиль остановится на проспекте Ленина, 44 в 12.00 мск и пробудет там до 13.00.