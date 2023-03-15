«Поэтому задача школы, на мой взгляд, заключается в том, чтобы лишь познакомить ребенка с этим видом спорта. И не более того. Речи о соревнованиях после таких уроков не должно быть. Только познакомившись с самбо, дети и родители могут самостоятельно принять решение для того, чтобы пойти на тренировки в спортивную школу», — резюмирует собеседник.