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Эксперт рассказал, какими должны быть уроки самбо в школах Ростова

15 марта 2023, 07:20
Фото: donland.ru
Эксперт рассказал, какими должны быть уроки самбо в школах Ростова
Занятия по самбо планируют включить в образовательный модуль школьных уроков физкультуры. Это интересная идея, которая действительно заинтересует многих детей и родителей, сообщил RostovGazeta председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский.

Собеседник подчеркивает, что для введения самбо в образовательный модуль школьных уроков, существует несколько важных нюансов. Во-первых, школьным спортивным залам потребуются татами, а ученикам — специальная форма.

«Хотелось бы, чтобы это не легло бременем на родителей. А приобреталось централизованно, не в ущерб другому оснащению, по отдельной государственной программе», — отмечает Владимир Гайворонский.

Во-вторых, далеко не все педагоги физической культуры обладают навыками единоборств. Учителям потребуется повышение квалификации. Но даже при дополнительном обучении, по мнению собеседника, уровень будет все равно не тот, чтобы готовить школьников к спортивным турнирам.

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Далеко не все педагоги физической культуры обладают навыками единоборств.
Фото: donland.ru

«А привлечь профессиональных тренеров в школы можно лишь сделав достойную оплату труда. Нынешнего уровня точно не достаточно, — уверен спикер. — К большому сожалению, большинство дипломированных педагогов физической культуры предпочитают сегодня трудиться в фитнес-клубах, где заработная плата на порядок выше. А профессиональные тренеры по самбо и вовсе ведут лишь платные занятия или тренируют в частных клубах единоборств».

В-третьих, подчеркивает эксперт, самбо — это весьма травмоопасный вид спорта. А безопасность в школах превыше всего.

«Поэтому задача школы, на мой взгляд, заключается в том, чтобы лишь познакомить ребенка с этим видом спорта. И не более того. Речи о соревнованиях после таких уроков не должно быть. Только познакомившись с самбо, дети и родители могут самостоятельно принять решение для того, чтобы пойти на тренировки в спортивную школу», — резюмирует собеседник.

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