Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
В текущем году Азовский филиал Росморпорта планирует организовать дноуглубительные работы в объеме 1,1 миллиона кубических метров. На Таганрогском подходном канале объем дноуглубления составит 952 тысячи кубометров, а на Азово-Донском морском канале — 215 тысяч кубометров.
Проводить работы будут с марта по ноябрь текущего года. Власти рассказали, что дноуглубление необходимо для обеспечения требуемой навигационной глубины. Без нее невозможно бесперебойное судоходство.
Ранее директор Азовского филиала Росморпорта Андрей Вахрушев рассказал, как будут проводить дноуглубление в Ростовской области.