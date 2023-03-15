rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:12

Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 16:14

Updated Сегодня, 16:14

Филиал Росморпорта в Ростовской области заявил о масштабном дноуглублении

15 марта 2023, 16:12
Фото: Правительство Ростовской области
Азовский филиал Росморпорта планирует провести дноуглубительные работы в объеме 1,1 миллиона кубических метров, рассказали в правительстве Ростовской области.

В текущем году Азовский филиал Росморпорта планирует организовать дноуглубительные работы в объеме 1,1 миллиона кубических метров. На Таганрогском подходном канале объем дноуглубления составит 952 тысячи кубометров, а на Азово-Донском морском канале — 215 тысяч кубометров.

Путин заявил о приоритетном развитии портов Азовского моря в Ростовской области
Узнать подробнее

Проводить работы будут с марта по ноябрь текущего года. Власти рассказали, что дноуглубление необходимо для обеспечения требуемой навигационной глубины. Без нее невозможно бесперебойное судоходство.

Ранее директор Азовского филиала Росморпорта Андрей Вахрушев рассказал, как будут проводить дноуглубление в Ростовской области.

Читайте также:
Вахрушев рассказал, как будут проводить дноуглубление в Ростовской областиВ Херсонской области готовы запустить сообщение с портами Азова и ТаганрогаВ порту Азов открылся морской пункт пропуска через госграницу России
#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Касается каждого
Подпишитесь
Жители пожаловались на большую задержку выдачи тел в морге Ростова
Сегодня, 14:59
Ростовводоканал подтвердил обыски в доме гендиректора организации Михаила Поркшеева
Сегодня, 14:53
В Ростовской области уволился чиновник, пытавшийся оставить без земли многодетных
Сегодня, 12:21
В лесах Ростовской области развесят больше камер видеонаблюдения
Сегодня, 14:32
Топ-100 влиятельных людей Ростовской области
Сегодня, 07:31
«Давайте новую упаковку!»: что поэт Маяковский делал в Ростове в 1926 году
Сегодня, 13:16