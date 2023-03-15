ГД: Забастовки в Wildberries привели к решению изменить действующее законодательство

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
Об этом NEWS.ru рассказал первый замглавы комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Необходимость в таких мерах возникла после того, как несколько сотрудников пунктов выдачи Wb из-за новой системы штрафов устроили забастовку.
Для обсуждения текущей ситуации, депутат пригласил представителей ретейлера на очную встречу. Однако на встречу они так и не явились.
В настоящее время юристы разбираются, нарушают ли действия Wildberries российское законодательство. Если факт нарушения будет установлен, то ГД направит в ФАС и правоохранительные органы официальное обращение.
Гусев также добавил, что на 21 марта запланировано отдельное совещание ФАС по Wb. Одним из ключевых вопросов обсуждений станет взаимоотношения руководства маркетплейса с сотрудниками ПВЗ.
Сотрудники Wb заявили, что устроят забастовку по всей стране из-за штрафов для владельцев пунктов выдачи. Система взысканий, по их словам, обязывает возмещать полную стоимость брака.