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Posted Сегодня, 17:42

Published Сегодня, 17:42

Modified Сегодня, 17:43

Updated Сегодня, 17:43

ГД: Забастовки в Wildberries привели к решению изменить действующее законодательство

Сегодня, 17:42
Депутаты Государственной думы от партии «Справедливая Россия — За правду» приступили к разработке законопроекта о запрете одностороннего изменения договоров, имеющихся у всех маркетплейсов, в том числе Wildberries.

Об этом NEWS.ru рассказал первый замглавы комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Необходимость в таких мерах возникла после того, как несколько сотрудников пунктов выдачи Wb из-за новой системы штрафов устроили забастовку.

Для обсуждения текущей ситуации, депутат пригласил представителей ретейлера на очную встречу. Однако на встречу они так и не явились.

В настоящее время юристы разбираются, нарушают ли действия Wildberries российское законодательство. Если факт нарушения будет установлен, то ГД направит в ФАС и правоохранительные органы официальное обращение.

Гусев также добавил, что на 21 марта запланировано отдельное совещание ФАС по Wb. Одним из ключевых вопросов обсуждений станет взаимоотношения руководства маркетплейса с сотрудниками ПВЗ.

Сотрудники Wb заявили, что устроят забастовку по всей стране из-за штрафов для владельцев пунктов выдачи. Система взысканий, по их словам, обязывает возмещать полную стоимость брака.

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