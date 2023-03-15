Главный архитектор региона рассказал о застройке левого берега Дона в Ростове

«Если спрашивать какой будет застройка левобережной части города, меня больше интересует, какой она не будет. Именно тех территорий, которые сохранились в рамках природного режима», — заметил Алексеев-Малахов, добавив, что может представить на левом берегу и небоскребы, и малоэтажную застройку, но самое важное — сохранить природный каркас и коридоры миграции диких животных.