Главный архитектор региона рассказал о застройке левого берега Дона в Ростове

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Напомним, недавно сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко объявил, что к концу года город подготовит дизайн-код, который определит правила благоустройства улиц и внешнего облика зданий и даже пешеходных дорог.
Главный архитектор Ростовской области Григорий Алексеев-Малахов подтвердил разработку мастер-плана и сообщил, что власти планировали вовлечь в процесс разработки проектов ДОМ.РФ, однако у организации оказалась слишком большая нагрузка.
Архитектор рассказал, что в настоящий момент ветхие здания Ростова проходят серьезный анализ, чтобы регулировать застройку исторического центра и вместе с этим избавить город от аварийного жилья.
«Эти здания будут убираться, но та застройка, которая будет появляться, должна быть сопричастна той, которая сохраняется», — цитирует архитектора Алексеева-Малахова портал «РБK. Ростов». Главный архитектор сообщил, что в ближайшее время он начнет сотрудничать с администрацией Ростова для разработки концепции центральной части города и зоны речного фасада.
Григорий Алексеев-Малахов также рассказал, что дизайн-код города, избавляющий улицы от визуального шума, уже сделали, однако он не уверен, что разработка закончена, поскольку дизайн-код необходимо вставить в правила благоустройства.
Главный архитектор региона также высказался и о левобережной зоне Ростова-на-Дону. По словам специалист, формат освоения территорий начали обсуждать более 10 лет назад, и уже тогда левобережье считали зоной перспективной застройки, которая может связать Ростов и Батайск.
«Если спрашивать какой будет застройка левобережной части города, меня больше интересует, какой она не будет. Именно тех территорий, которые сохранились в рамках природного режима», — заметил Алексеев-Малахов, добавив, что может представить на левом берегу и небоскребы, и малоэтажную застройку, но самое важное — сохранить природный каркас и коридоры миграции диких животных.