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Published Сегодня, 10:56

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Updated Сегодня, 12:26

Главный архитектор региона рассказал о застройке левого берега Дона в Ростове

15 марта 2023, 10:56
Фото: 1MI
Главный архитектор региона рассказал о застройке левого берега Дона в Ростове

Главный архитектор Ростовской области рассказал о застройке левого берега реки Дон

Главный архитектор Ростовской области Григорий Алексеев-Малахов рассказал о планах по развитию Ростова и левого берега Дона, об этом сообщили местные СМИ.

Напомним, недавно сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко объявил, что к концу года город подготовит дизайн-код, который определит правила благоустройства улиц и внешнего облика зданий и даже пешеходных дорог.

Главный архитектор Ростовской области Григорий Алексеев-Малахов подтвердил разработку мастер-плана и сообщил, что власти планировали вовлечь в процесс разработки проектов ДОМ.РФ, однако у организации оказалась слишком большая нагрузка.

Архитектор рассказал, что в настоящий момент ветхие здания Ростова проходят серьезный анализ, чтобы регулировать застройку исторического центра и вместе с этим избавить город от аварийного жилья.

«Эти здания будут убираться, но та застройка, которая будет появляться, должна быть сопричастна той, которая сохраняется», — цитирует архитектора Алексеева-Малахова портал «РБK. Ростов». Главный архитектор сообщил, что в ближайшее время он начнет сотрудничать с администрацией Ростова для разработки концепции центральной части города и зоны речного фасада.

Главный архитектор сообщил, что в ближайшее время он начнет сотрудничать с администрацией Ростова для разработки концепции центральной части города и зоны речного фасада.
Фото: donland.ru
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Григорий Алексеев-Малахов также рассказал, что дизайн-код города, избавляющий улицы от визуального шума, уже сделали, однако он не уверен, что разработка закончена, поскольку дизайн-код необходимо вставить в правила благоустройства.

Главный архитектор региона также высказался и о левобережной зоне Ростова-на-Дону. По словам специалист, формат освоения территорий начали обсуждать более 10 лет назад, и уже тогда левобережье считали зоной перспективной застройки, которая может связать Ростов и Батайск.

«Если спрашивать какой будет застройка левобережной части города, меня больше интересует, какой она не будет. Именно тех территорий, которые сохранились в рамках природного режима», — заметил Алексеев-Малахов, добавив, что может представить на левом берегу и небоскребы, и малоэтажную застройку, но самое важное — сохранить природный каркас и коридоры миграции диких животных.

Главный архитектор Ростовской области Григорий Алексеев-Малахов подтвердил разработку мастер-плана
Фото: donland.ru

Ранее стало известно, что в Ростове на левом берегу Дона появится парковочный комплекс для фур.

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