Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Лидером стала член Совета Федерации Ирина Рукавишникова, которая заняла 11 место по итогам общего рейтинга из 100 самых влиятельных персон Ростовской области.
Второе место досталось председателю Ростовского областного суда Елене Золотаревой. Напомним, в 2020 году она занимала 15-ю позицию в аналогичном рейтинге RostоvGazeta. В 2022 году эксперты оценили уровень ее влиятельности выше и позволили занять 13-ю строчку топа.
В тройку самых властных женщин Дона вошла также министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева.
Четвертую строчку эксперты отвели замгубернатора и министру финансов Лилии Федотовой. По сравнению с прошлогодним рейтингом, она стала более влиятельной и заняла 28-ю позицию вместо 32-ой.
Председатель городской Думы Зинаида Неярохина, которая по итогам прошлогоднего рейтинга обогнала по влиятельности сити-менеджера Алексея Логвиненко, стала пятой самой властной женщиной южного региона.
В мини-топе влиятельных ростовчанок оказалась еще одна судья, а именно председатель Арбитражного суда Ростовской области Ольга Соловьева. Эксперты отметили, что по ее решению продлеваются конкурсные производства крупных областных предприятий, а также покупаются и продаются целые улицы под застройку.
Седьмое место заняла депутат гордумы Ростова Наталья Оськина. Она известна ростовчанам по отстаиванию прав жителей аварийного дома в переулке Кривошлыковском в эфире федерального телеканала.
Впервые в топ-100 самых влиятельных ростовчан вошла бизнесвумен Киряки Саввиди. Объем активов, в который входит более 30 крупных предприятий, позволил ей занят девятую позицию среди женского мини-топа.
Девятая строчка рейтинга влиятельности досталась зампредседателю донского Заксобрания Светлане Мананкиной.
Последней, но не по значимости, ведь в общем топе номинантка заняла только 80-ое место, стала министр культуры Анна Дмитриева.
Истории успеха всех участников рейтинга самых влиятельных ростовчан читайте в спецпроекте RostovGazeta.