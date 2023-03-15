В мини-топе влиятельных ростовчанок оказалась еще одна судья, а именно председатель Арбитражного суда Ростовской области Ольга Соловьева. Эксперты отметили, что по ее решению продлеваются конкурсные производства крупных областных предприятий, а также покупаются и продаются целые улицы под застройку.