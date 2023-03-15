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Из центра Ростова выведут межмуниципальные маршруты транспорта

15 марта 2023, 11:10
Фото: donland.ru
Из центра Ростова выведут межмуниципальные маршруты транспорта
В Ростове собираются создать пять транспортно-пересадочных узлов, чтобы вывести за пределы центра города межмуниципальные маршруты, об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Ростовской области.

В ведомстве обсудили вопрос согласования проекта комплексного развития транспортной инфраструктуры Ростова, в результате чего одной из главных задач программы стал вывод межгородских автобусов за пределы центральных улиц Ростов.

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Для достижения этой цели запланировано создать пять транспортно-пересадочных узлов с конечными остановками на въезде в город. Они появятся на улице Менжинского, в Левенцовке, на Главном автовокзале и Центральном рынке.

Более того, губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил устроить в здании старого аэропорта Центральный областной автовокзал. Вокзал приступит к работе уже в 2023 году после завершения реконструкции здания.

Ранее в Ростове заметили подозрительные автобусы из новых субъектов РФ.

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