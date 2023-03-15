Из центра Ростова выведут межмуниципальные маршруты транспорта

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В ведомстве обсудили вопрос согласования проекта комплексного развития транспортной инфраструктуры Ростова, в результате чего одной из главных задач программы стал вывод межгородских автобусов за пределы центральных улиц Ростов.
Для достижения этой цели запланировано создать пять транспортно-пересадочных узлов с конечными остановками на въезде в город. Они появятся на улице Менжинского, в Левенцовке, на Главном автовокзале и Центральном рынке.
Более того, губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил устроить в здании старого аэропорта Центральный областной автовокзал. Вокзал приступит к работе уже в 2023 году после завершения реконструкции здания.
Ранее в Ростове заметили подозрительные автобусы из новых субъектов РФ.