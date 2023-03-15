Клиенты Tele2 в Ростове-на-Дону могут получить пиццу со скидкой 50% в «Додо Пицце»

Помимо этого, в программе лояльности «Больше» отTele2 есть еще много выгодных предложений. Клиентам оператора также доступен промокод напиццу в подарок от «Додо Пицца» при заказе от 1299 рублей, промокоды на доставку продуктов из супермаркетов «Лента» и «Пятерочка», кешбэк в магазинах Befree и Henderson, скидки на курсы Skysmart и бесплатные уроки английского от Skyeng, бонусы на бронь отелей и билетов. Программаработает круглогодично и включает актуальные предложения, разработанные с учетом интересов пользователей во всех сферах жизни – учебе, саморазвитии, отдыхе, шопинге, туризме, развлечениях.