Клиенты Tele2 в Ростове-на-Дону могут получить пиццу со скидкой 50% в «Додо Пицце»

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
До 15 мая абоненты компании в рамках программы лояльности «Больше» при заказе двух пицц в сети ресторанов «Додо Пицца» получают скидку 50% на вторую позицию в заказе.
Tele2 заботится не только о выгоде своих клиентов, но и об их хорошем настроении. Оператор включил в программу лояльности «Больше» предложение открупнейшей сети пиццерий «Додо Пицца». С 15 марта по 15 мая жители и гости Ростова-на-Донумогут заказать пиццу размером 30 сантиметров и получить вторую пиццу такого же размера вдвое дешевле. Предложение доступно ежедневно – в мобильном приложении или на сайте пиццерии, а также в любом ресторане сети в городе.
Ассортимент «Додо Пицца» обширен и включает как классические варианты – «Пепперони», «Четыре сыра», «Маргарита», так и необычные, изысканныевкусы – пицца «Песто», «Карбонара», «Чоризо», «Бургер-пицца». Приятная скидка порадует тех, кто планирует заказать обед или ужин на небольшую компанию и угостить друзей.
Чтобы получить скидку 50%, необходимо зайти в мобильное приложение «Мой Tele2» или в личный кабинет на сайте оператора и перейти во вкладкупрограммы лояльности «Больше». Далее нужно выбрать предложение от «Додо Пицца» и нажать кнопку «Активировать». После этого клиенту придет SMS с промокодом, который необходимо показать кассиру в любой из 7 пиццерий сети в Ростове-на-Дону или ввести в поле для промокода в приложении «Додо Пицца» или на сайте пиццерии.
Помимо этого, в программе лояльности «Больше» отTele2 есть еще много выгодных предложений. Клиентам оператора также доступен промокод напиццу в подарок от «Додо Пицца» при заказе от 1299 рублей, промокоды на доставку продуктов из супермаркетов «Лента» и «Пятерочка», кешбэк в магазинах Befree и Henderson, скидки на курсы Skysmart и бесплатные уроки английского от Skyeng, бонусы на бронь отелей и билетов. Программаработает круглогодично и включает актуальные предложения, разработанные с учетом интересов пользователей во всех сферах жизни – учебе, саморазвитии, отдыхе, шопинге, туризме, развлечениях.
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https://rostov.tele2.ru/