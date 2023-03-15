Квентин Тарантино закончил работу над сценарием своего нового и последнего фильма

Как пишет 360tv.ru, главная героиня фильма — женщина, а сюжет разворачивается в Лос-Анджелесе в середине 70-х годов. Издание The Hollywood Reporter сообщает, что фильм может быть посвящен американской журналистке и влиятельной кинокритике Полин Кейл. Съемки должны начаться в осенний период 2023 года, однако на данный момент контракт на производство фильма не заключен с какой-либо студией.