Квентин Тарантино закончил работу над сценарием своего нового и последнего фильма

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Как пишет 360tv.ru, главная героиня фильма — женщина, а сюжет разворачивается в Лос-Анджелесе в середине 70-х годов. Издание The Hollywood Reporter сообщает, что фильм может быть посвящен американской журналистке и влиятельной кинокритике Полин Кейл. Съемки должны начаться в осенний период 2023 года, однако на данный момент контракт на производство фильма не заключен с какой-либо студией.
По словам авторов статьи, «Кинокритик» может стать последней работой 59-летнего Тарантино, который ранее заявлял, что не снимет более 10 фильмов. Кроме того, в 2023 году режиссер планирует снять сериал, который будет состоять из восьми серий.