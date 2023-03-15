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Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

Квентин Тарантино закончил работу над сценарием своего нового и последнего фильма

Сегодня, 14:48
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино закончил работу над сценарием своего нового фильма «Кинокритик», который может стать его последней полнометражной лентой.

Как пишет 360tv.ru, главная героиня фильма — женщина, а сюжет разворачивается в Лос-Анджелесе в середине 70-х годов. Издание The Hollywood Reporter сообщает, что фильм может быть посвящен американской журналистке и влиятельной кинокритике Полин Кейл. Съемки должны начаться в осенний период 2023 года, однако на данный момент контракт на производство фильма не заключен с какой-либо студией.

По словам авторов статьи, «Кинокритик» может стать последней работой 59-летнего Тарантино, который ранее заявлял, что не снимет более 10 фильмов. Кроме того, в 2023 году режиссер планирует снять сериал, который будет состоять из восьми серий.

#В мире#Культура
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