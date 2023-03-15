Меры реагирования в пожароопасный период на Юге России обсудили в Ростове-на-Дону

В ходе обсуждения первого вопроса Владимир Устинов отметил, что в 2022 году пожары, случившиеся на территории ЮФО, унесли жизни 663 человек, в том числе 27 детей. Немалый вред был причинен населениюприродными пожарами, так как нередко огонь переходил на жилые строения. Острой остаётся ситуация и с пожарами на землях лесного фонда. Так, например, за указанный период на Юге России произошло 93 лесных пожара, площадь которых выросла более чем втрое – около 2,5 тыс. гектаров. В Адыгее и Калмыкии число таких огненных точек выросло вдвое, в Астраханской и Ростовской областях – втрое.