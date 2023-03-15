Меры реагирования в пожароопасный период на Юге России обсудили в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
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Updated Сегодня, 13:53
Совещание в формате видеоконференции в Ростове-на-Дону провёл полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов.
В работе совещания приняли участие главы регионов, входящих в состав ЮФО, руководители надзорных ведомств и правоохранительных структур. На повестку дня были вынесены вопросы обеспечения пожарной безопасности, готовности к паводкам на Юге России и другие.
В ходе обсуждения первого вопроса Владимир Устинов отметил, что в 2022 году пожары, случившиеся на территории ЮФО, унесли жизни 663 человек, в том числе 27 детей. Немалый вред был причинен населениюприродными пожарами, так как нередко огонь переходил на жилые строения. Острой остаётся ситуация и с пожарами на землях лесного фонда. Так, например, за указанный период на Юге России произошло 93 лесных пожара, площадь которых выросла более чем втрое – около 2,5 тыс. гектаров. В Адыгее и Калмыкии число таких огненных точек выросло вдвое, в Астраханской и Ростовской областях – втрое.
Повысить эффективность пожарной защиты лесов, как подчеркнул Владимир Устинов, поможет дополнительное финансирование из федерального бюджета, которое в 2022 году было заметно сокращено. Так, в 2023 году на осуществление полномочий по охране лесов южным регионам России выделено более 350 млн рублей, что на 36% выше прошлогодних показателей.
Владимир Устинов поручил, не дожидаясь наступления пожароопасного периода, внимательно следить за пожарной обстановкой на землях лесного фонда, неукоснительно выполнять все профилактические мероприятия, лесопожарным формированиям – немедленно реагировать на первые очаги лесных пожаров. К слову, ликвидировать лесные пожары в первые сутки их обнаружения в Астраханской и Ростовской областях не удавалось. Причиной этому, уверен Владимир Устинов, стали просчеты в управленческой деятельности.
На связь со студией в Ростове-на-Дону вышел губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Он проинформировал Владимира Устинова о ходе тушения пожара на двух участках старейшего в России Астраханского биосферного заповедника. На Дамчикском участке возгорание было локализовано на площади 750 гектаров. Продолжается тушение 2 тыс. 300 гектаров на Обжоровском участке. Локализовать пожар предполагается к 18:00 15 марта. По словам Бабушкина, материального ущерба пожар не нанёс, так как произошло возгорание тростника.
Продолжая совещание, Владимир Устинов подчеркнул, что тревогу вызывают и другие показатели. В частности, средняя площадь лесных пожаров, увеличившаяся в Ростовской области в семь раз, в Волгоградской области – в 4,5 раза, а также большая разница между средней площадью обнаружения и ликвидации пожара.
«Эти показатели указывают на существенные недоработки в организации тушения лесных пожаров в указанных регионах и свидетельствуют о несвоевременном и недостаточном наращивании сил и средств пожаротушения. В этой связи необходимо ещё раз проверить реальность планов действий лесопожарных подразделений, организации межведомственного взаимодействия в ходе ликвидации пожаров применительно к каждому участку лесного фонда. Проводить постоянные тренировки привлекаемых сил. Особое внимание обратить на качество и своевременность принятия решений по усилению группировки», - указал Владимир Устинов.
По его словам, лишь в Волгоградской и Астраханской областях время прибытия пожарных расчетов полностью соответствует нормативам. За пределами нормативов прибытия пожарной охраны остаются 722 населенных пункта.
Владимир Устинов заявил и о слабой противопожарной работе на особо охраняемых природных территориях Астраханской области и Республики Крым, где огнём уничтожено более 8 тыс. гектаров заповедной зоны.
Полномочный представитель президента РФ в ЮФО также обратил внимание присутствующих на опасные последствия весеннего половодья, характерные для малых рек Волгоградской и Ростовской областей. Дождевые паводки актуальны в течение всего года для Кубани, Адыгеи и Крыма. Владимир Устинов поручил в кратчайшие сроки определить собственников бесхозных гидротехнических сооружений, которых в ЮФО насчитывается более 900 единиц.
Кроме того, внимание глав южных регионов России было обращено на необходимость обеспечения бесперебойной работы систем оповещения населения о ЧС. Только в Краснодарском крае сирены и громкоговорители на 100% готовы к работе.