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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

На ремонт двух театров в Ростове потратят 1,5 миллиарда рублей

15 марта 2023, 12:05
Фото: donland.ru
В Ростове на ремонт театров потратят 1,5 миллиарда рублей
На реконструкцию театров в Ростове выделят до 1,5 миллиарда рублей до 2024 году, сообщили на заседании коллегии регионального Минкульта.

На модернизацию государственных театров в Ростове планируют потратить 1,5 миллиарда рублей. Деньги выделены до 2024 года. По информации «РБК-Ростов», прежде всего, их потратят на ремонт Музыкального театра на Большой Садовой и драмтеатра имени Горького. В прошлом году сумма затрат на ремонт театров была гораздо меньше — всего 646 миллионов рублей.

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Также власти рассказали, что в текущем году на развитие культурной отрасли в Ростовской области выделили 5,5 миллиарда рублей.

Ранее RostovGazeta рассказала, какие социальные объекты отремонтируют в Ростовской области в 2023 году.

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