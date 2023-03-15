На модернизацию государственных театров в Ростове планируют потратить 1,5 миллиарда рублей. Деньги выделены до 2024 года. По информации «РБК-Ростов», прежде всего, их потратят на ремонт Музыкального театра на Большой Садовой и драмтеатра имени Горького. В прошлом году сумма затрат на ремонт театров была гораздо меньше — всего 646 миллионов рублей.