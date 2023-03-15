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Published Сегодня, 14:31

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Updated Сегодня, 14:33

На СВО погиб служивший в Ростовской области 47-летний офицер Жаргал Гомбоев

15 марта 2023, 14:31
Фото: Dоndаy
Офицер Жаргал Гомбоев, служивший в Ростовской области, погиб в ходе спецоперации
В спецоперации погиб 47-летний офицер Жаргал Гомбоев, проходивший службу в Ростовской области, пишут СМИ.

В боях спецоперации погиб 47-летний офицер Жаргал Гомбоев. Как пишет издание Donday, ранее он проходил службу в Новочеркасске. В общей сложности, здесь Гомбоев прослужил порядка трех лет.

Военного не стало еще 15 февраля. Смертельное ранение он получил, выполняя боевую задачу.

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Похоронят героя в родном городе Улан-Удэ 16 марта. Известно, что он представлен к ордену Мужества и званию Герой России.

Однако официально о гибели Гомбоева Минобороны России не сообщало.

Ранее археолог из Ростовской области Михаил Головков погиб в зоне СВО на Украине.

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