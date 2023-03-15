Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
В боях спецоперации погиб 47-летний офицер Жаргал Гомбоев. Как пишет издание Donday, ранее он проходил службу в Новочеркасске. В общей сложности, здесь Гомбоев прослужил порядка трех лет.
Военного не стало еще 15 февраля. Смертельное ранение он получил, выполняя боевую задачу.
Похоронят героя в родном городе Улан-Удэ 16 марта. Известно, что он представлен к ордену Мужества и званию Герой России.
Однако официально о гибели Гомбоева Минобороны России не сообщало.
Ранее археолог из Ростовской области Михаил Головков погиб в зоне СВО на Украине.