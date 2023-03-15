Начальник УФНС по региону Мосиенко не попал в список самых влиятельных дончан

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Редакция RostovGazeta проанализировала, кто из ростовчан оказывает на жизнь города и региона наибольшее влияние. Мы опросили почти пятьдесят экспертов о том, кого из трехсот кандидатов они считают самым влиятельным.
Одним из ростовчан, которые оказывают немалое влияние на жизнь города, но при этом не вошел в рейтинг стал руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области Андрей Мосиенко. По всей видимости, эксперты решили, что установлением новых величин налогов руками Мосиенко занимаются более высокопоставленные чиновники. Глава налоговой службы лишь подчиняется их рекомендациям.
Подробнее о том, кто решает судьбы Ростова, читайте в материале RostovGazeta.