Начальник УФНС по региону Мосиенко не попал в список самых влиятельных дончан

Одним из ростовчан, которые оказывают немалое влияние на жизнь города, но при этом не вошел в рейтинг стал руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области Андрей Мосиенко. По всей видимости, эксперты решили, что установлением новых величин налогов руками Мосиенко занимаются более высокопоставленные чиновники. Глава налоговой службы лишь подчиняется их рекомендациям.