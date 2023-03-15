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Нехватка воды ожидается в Цимлянском водохранилище на Дону в 2023 году

15 марта 2023, 09:52
Фото: Alexxx1979/cc by sa/wikimedia.org
Нехватка воды ожидается в Цимлянском водохранилище на Дону в 2023 году
В Ростовской области в этом году приточность в Цимлянское водохранилище ожидается в районе 78%, сообщает Донское бассейновое водное управление.

Из-за этого планируется расходовать до 1,5 тысячи кубометров воды в секунду. Это составляет 53% от нормы.

Руководитель Азово-Донской бассейновой администрации» Сергей Гайдаев рассказал изданию «ПортНьюс», что в последние несколько лет фиксируют низкую весеннюю приточность к Цимлянскому водохранилищу. Не удалось полностью восстановить многолетний запас.

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Во время весеннего половодья приточность составила 6,5 кубических километров. А это 70,2% от нормы.

Ранее ростовский ученый объяснил, почему происходит обмеление реки Дон.

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#Илья Протвинов#Вода#Последние новости Ростова на сегодня
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