Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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Updated Сегодня, 09:54
Из-за этого планируется расходовать до 1,5 тысячи кубометров воды в секунду. Это составляет 53% от нормы.
Руководитель Азово-Донской бассейновой администрации» Сергей Гайдаев рассказал изданию «ПортНьюс», что в последние несколько лет фиксируют низкую весеннюю приточность к Цимлянскому водохранилищу. Не удалось полностью восстановить многолетний запас.
Во время весеннего половодья приточность составила 6,5 кубических километров. А это 70,2% от нормы.
Ранее ростовский ученый объяснил, почему происходит обмеление реки Дон.