Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:14
Как защитить себя и своих близких от опасности поражения ботулизмом? Каких продуктов лучше избегать, а от каких отказаться вовсе? При каких симптомах надо незамедлительно обращаться к врачу? Об этом рассказал в интервью корреспонденту RostovGazeta ростовский врач, не пожелавший публиковать свое имя.
— Как защититься от ботулизма в Ростове?
— Как таковых мер защиты от ботулизма не существует. Но есть одно простое правило — никогда не следует приобретать консервированную продукцию с рук. Особенно, если это грибы. Ведь отмыть грибы от частичек почвы, где содержится возбудитель ботулизма — бактерия клостридиум, в домашних условиях невозможно.
Ни одна бабушка, продающая аппетитные банки с маринованными грибочками на обочине возле дороги, не сможет стерилизовать консервы должным образом, в автоклаве. А возбудитель ботулизма уничтожается очень тяжело. Судите сами: образующая споры бактерия выдерживает кипячение до пяти часов. Зачастую и дома, консервируя овощи, не всегда можно соблюсти всю чистоту процесса стерилизации.
Однако никто не травится консервами, которые производятся на заводе. Все потому, что на предприятиях существует контроль, соблюдаются нормы термической обработки. Поэтому единственным вариантом защиты от ботулизма является покупка консервированных продуктов в магазине.
— Где, кроме консервов, содержится возбудитель ботулизма?
— Особую опасность может представлять употребление соленой или вяленой рыбы, а также мяса, приготовленного подобным способом. Если эти продукты правильно приготовлены и хранились в холодильнике, то бесспорно, никакой опасности они не несут.
Но если, например, вяленая рыба висела в тепле, в ней может оказаться клостридиум. Тогда развивается ботулотоксин, который при употреблении в пищу вызывает у человека тяжелое токсическое поражение — ботулизм.
Я сам люблю вяленую рыбу, но предпочитаю некрупную, которую легко хранить. Лучше, если она будет копченая. Но приобретаю ее тоже только в магазинах. Риск слишком велик. Ведь в противном случае, если продавцом является обычный человек — он ни за что не отвечает, и никакому контролю не подлежит.
— Если ростовчанин купил, к примеру, копченую рыбу. А дома обнаружил, что она подозрительная. Неужели остается только выбросить?
— Если рыба подозрительная, припахивает или покрыта засохшими корками, но очень хочется ее съесть, то сперва потребуется сварить. Тоже самое касается и консервов.
При проведении термической обработки содержимого банки, токсин разрушится. Для этого следует прокипятить 15 минут, обязательно помешивая, при температуре 100 градусов. Возможно, токсин разрушится не до конца. Но даже в этом случае останется лишь малая доза, употребив которую, человек не пострадает.
— Чем опасен ботулизм?
— Большое значение имеет доза в организме — сколько человек съест. При тяжелом отравлении смертность достигает 50%.
Такие люди могут неделями находится на ИВЛ [искусственная вентиляция легких — прим. редакции], но в итоге многие все-равно погибают из-за осложнений. Однако если вовремя обратиться к врачу, то показатель смертности снижается до 3-4%.
В большинстве случаев, проблемы возникают тогда, когда человек выжидает три-четыре дня, надеясь, что болезнь уйдет сама. В данном случае ждать категорически недопустимо.
— Какие симптомы ботулизма должны насторожить?
— Первый и важный симптом — это появление сухости во рту. Язык и горло становятся красными, а слюна отсутствует. В первые сутки у человека может быть не сильно выраженное расстройство желудка, частый жидкий стул, рвота.
Однако в течение суток картина меняется. Диспепсические явления сменяются если не параличом, то атонией желудка и кишечника. Начинается очевидное вздутие.
На вторые и третьи сутки, когда токсин попадает в кровь, появляются признаки воздействия токсинов на нервную систему. Поражаются центры в головном мозге. Первыми страдают глазодвигательные нервы. Лицо становится маскообразным, веки провисают.
Эти первые симптомы очень важны. По ним опытный врач сразу определит связь между съеденной едой и состоянием здоровья. А потом уже наступают более тяжелые последствия — начинает страдать дыхательная мускулатура. По факту, страдает вся мускулатура, но проблемы с дыханием опасны асфиксией. У человека может наступить паралич дыхательных мышц.
— Что делать при подозрении на ботулизм?
- Если человек понимает, что употребил в пищу что-то не то, при малейших подозрениях и, тем более, при появлении симптомов, следует немедленно обращаться к врачу.
У ботулизма есть множество дополнительных симптомов, которые самостоятельно выявить у себя пациент не сможет. Однако клиническая картина отравления ботулотоксином очень хорошо выражена. Врач сразу поймет причину заболевания и назначит соответствующее лечение. Оно заключается в том, чтобы быстрее вывести токсин из организма.
Но и до медицинской помощи человек может самостоятельно промыть кишечник с помощью клизмы и выпить побольше воды, вызывая рвоту. Показателем того, что опасное состояние миновало, является появление слюноотделения. Ведь слюнные железы первыми реагируют на ботулотоксин.
Хочется отметить, что каждому ростовчанину, как и жителям других городов, надо повышать уровень банальных медицинских знаний. Они могут потребоваться везде, в том числе, и для оказания первой медицинской помощи при различных ситуациях.
Также необходимо пересмотреть и свои пищевые пристрастия. Не надо покупать с рук балык, соленую и вяленую рыбу, такое же мясо и иные деликатесы домашнего производства. Все это сегодня не является дефицитом и широко представлено в магазинах. А приобретение подобных продуктов с рук, приготовленных в неизвестных условиях, нередко может стать крайне опасным экспериментом.
Ранее RostovGazeta выясняла, какие молочные продукты могут представлять опасность для ростовчан.