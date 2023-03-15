Я сам люблю вяленую рыбу, но предпочитаю некрупную, которую легко хранить. Лучше, если она будет копченая. Но приобретаю ее тоже только в магазинах. Риск слишком велик. Ведь в противном случае, если продавцом является обычный человек — он ни за что не отвечает, и никакому контролю не подлежит.