Управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова выступило с предложением отдать один гектар Кумженской рощи для строительства Западной хорды. Для этого данный участок земли должен перейти из статуса зоны рекреации в территорию общего пользования. Уточняется, что выделенному участку будет присвоен свой кадастровый номер.