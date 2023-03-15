Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 17:54
Updated Сегодня, 17:54
Управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова выступило с предложением отдать один гектар Кумженской рощи для строительства Западной хорды. Для этого данный участок земли должен перейти из статуса зоны рекреации в территорию общего пользования. Уточняется, что выделенному участку будет присвоен свой кадастровый номер.
В документах администрации оговаривается, что планируемое изменение не противоречит функциональному зонированию Генерального плана города.
Сейчас инициатива проходит публичные слушания.
Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, как Западная Хорда изменит Ростов.