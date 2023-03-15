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Published Сегодня, 17:52

Modified Сегодня, 17:54

Updated Сегодня, 17:54

От Кумженской рощи в Ростове хотят забрать один гектар земли ради Западной хорды

15 марта 2023, 17:52
Фото: pxhere.com
Один гектар Кумженской рощи может отойти под строительство западного объезда Ростова, сообщили в администрации города.

Управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова выступило с предложением отдать один гектар Кумженской рощи для строительства Западной хорды. Для этого данный участок земли должен перейти из статуса зоны рекреации в территорию общего пользования. Уточняется, что выделенному участку будет присвоен свой кадастровый номер.

В документах администрации оговаривается, что планируемое изменение не противоречит функциональному зонированию Генерального плана города.

В Ростовской области началось строительство Западной хорды в 2023 году
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Сейчас инициатива проходит публичные слушания.

Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, как Западная Хорда изменит Ростов.

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